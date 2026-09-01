Αήττητες Σουόνσι και Γουότφορντ, το πρώτο θετικό αποτέλεσμα αναζητά η Στόουκ

Ολόκληρη η 4η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ διεξάγεται απόψε. Στην Ουαλία, η αήττητη Σουόνσι (2-1-0) υποδέχεται την επίσης χωρίς αποτυχία Γουότφορντ (1-2-0). Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Στόουκ με 3 σερί ήττες, η οποία φιλοξενεί τη 16η Νόριτς (1-0-2).

Έξι διαδοχικά Under ανάμεσα στη Σουόνσι και τη Γουότφορντ, με την κάθε ομάδα να μετράει από δύο νίκες.

Τη δεύτερη επιτυχία της στο πρωτάθλημα πανηγύρισε το Σάββατο η Σουόνσι, 3-0 εκτός έδρας την Ντέρμπι. Δεύτερο γκολ στη σεζόν για τον 21χρονο Γκανέζο Οπόκου που ήρθε φέτος από τη Βάρεγκεμ, ενώ δίχτυα βρήκε και ο παρών στο Μουντιάλ με την εθνική Νότιας Κορέας, Γι-Σουνγκ. Στον πάγκο των «κύκνων» συνεχίζει από πέρσι ο 38χρονος Πορτογάλος Βίτορ Μάτος. Λείπει λόγω τραυματισμού ο διεθνής Αυστραλός αμυντικός Μπέργκες. Μία νίκη και δύο ισοπαλίες για τη Γουότφορντ στο πρωτάθλημα. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της άνοιξε το σκορ στο 19’ και ισοφαρίστηκε με αυτογκόλ στο 27’ (1-1). Αντίπαλός της ήταν το πρώτο φαβορί για την άνοδο, Γουέστ Χαμ. Βασικός αγωνίζεται ο γεννημένος στην Αγγλία, διεθνής με την Εθνική Κύπρου, Έκτωρ Κυπριανού, ο οποίος έχασε το περσινό δεύτερο μισό λόγω τραυματισμού. Τραυματίας είναι ο επιθετικός Μπάαχ. Με τη Γουότφορντ να έχει βρει δίχτυα και στους 5 φετινούς αγώνες της, την ώρα που η Σουόνσι σκόραρε στα 2/4 παιχνίδια της, το διπλό στο «ισοπαλία όχι στοίχημα» μάλλον προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να είμαστε πραγματικά καλοί», δήλωσε ο προπονητής της Στόουκ, Μαρκ Ρόμπινς, μετά και από την 3η ήττα της ομάδας του σε ισάριθμα ματς, 4-1 από τη Γουλβς. Είναι η πρώτη φορά μετά από το 2010 που η Στόουκ χάνει τα πρώτα τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τότε, πάντως, ο σύλλογος τερμάτισε 13ος στην Πρέμιερ, έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου και βγήκε στην Ευρώπη. Απών παραμένει ο 36χρονος αμυντικός Κρέσγουελ. Στην 5η διαδοχική της σεζόν στη λίγκα, η Νόριτς ξεκίνησε με δύο ήττες, 2-1 από τη Γουέστ Μπρομ και 3-0 από τη Μίλγουολ, για να ακολουθήσει το περασμένο Σάββατο το υπέρ της 4-1 επί του 5ου φαβορί για άνοδο, Μπέρνλι. Στο 21’ το σκορ ήταν ήδη 3-0, με τον 22χρονο παρόντα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 22χρονο Αυστραλό, Τουρέ, να σημειώνει δύο γκολ. Βρήκε δίχτυα στους 9 πιο πρόσφατους επίσημους αγώνες της, ενώ δέχτηκε γκολ στους 11/12 τελευταίους. Τραυματίας ο μέσος Μαγκόμα.

Οι 4/6 πιο πρόσφατες εντός έδρας αναμετρήσεις της Στόουκ με τη Νόριτς έληξαν ισόπαλες, ενώ στις άλλες δύο νίκησαν οι φιλοξενούμενοι. Με τη Στόουκ να αναζητά διακαώς το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα, το «Χ» συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

821. ΣΟΥΟΝΣΙ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2 DNB 3,10

844. ΣΤΟΟΥΚ - ΝΟΡΙΤΣ Χ 3,50