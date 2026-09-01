Έχει γκολ το ντέρμπι Γουέστ Χαμ – Γουλβς

Η Γουέστ Χαμ και η Γουλβς συναντιούνται σε ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στην αγωνιστική της Championship, με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει εντελώς διαφορετικά τη σεζόν.

Τα «Σφυριά» εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές, την ώρα που οι «λύκοι» έχουν ήδη βρει ρυθμό και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η πίεση στη Γουέστ Χαμ είναι ήδη μεγάλη. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Γουότφορντ και συμπλήρωσε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς τρίποντο. Παρότι ξεκίνησε τη χρονιά ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες. Παράλληλα, έχει δεχθεί γκολ σε κάθε επίσημη αναμέτρησή της, ενώ όλα τα παιχνίδια της έχουν ολοκληρωθεί με Goal/Goal.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 1.96: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες + Over 2.5 γκολ

Στην αντίπερα όχθη, η Γουλβς έχει μπει στη σεζόν με εντυπωσιακή επιθετική παραγωγή. Το πρόσφατο 4-1 απέναντι στη Στόουκ ήταν ακόμη μία απόδειξη, καθώς κατάφερε να ανατρέψει άμεσα το εις βάρος της σκορ και να φτάσει με άνεση στη νίκη. Με τρία γκολ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι διαθέτει την παραγωγικότερη επίθεση της κατηγορίας, με τον Γκόμες να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Κοινός παρονομαστής των δύο ομάδων στο ξεκίνημα είναι τα παιχνίδια με αρκετές φάσεις και γκολ. Όλες οι αναμετρήσεις τους μέχρι τώρα έχουν παρουσιάσει Goal/Goal, ενώ τα ματς της Γουλβς συνοδεύτηκαν και από Over 3.5 γκολ. Στο Λονδίνο, λοιπόν, συναντώνται μια Γουέστ Χαμ που χρειάζεται άμεσα αποτέλεσμα και μια Γουλβς που φτάνει με αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερα παραγωγική επιθετική γραμμή.

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