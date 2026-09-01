Επίσημο: Στην Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Μινάγια

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τζάστιν Μινάγια, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «Μπλαουγκράνα»

Ενίσχυση για την Μπαρτσελόνα στην front-line γραμμή της. Oι «Μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζάστιν Μινάγια, με τον 27χρονο φόργουορντ να υπογράφει διετές συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα.

Ο γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ αλλά με ρίζες από τη Δομινικανή Δημοκρατία άσος έχει κάνει 57 εμφανίσεις στο ΝΒΑ σε τρεις σεζόν με τους Μπλέιζερς.

Τη σεζόν 2023/24 έπαιξε συνολικά 34 παιχνίδια, με 1,8 πόντους και 1,6 ριμπάουντ σε 11,2 λεπτά κατά μέσο όρο στο NBA και με τη Rip City Remix της G-League έπαιξε 32,4 λεπτά με συνεισφορά 16,2 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα.

Το 2024/25 έπαιξε 19 παιχνίδια στο NBA και πρόσθεσε 31 λεπτά ανά αγώνα με μέσο όρο 11,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα στην G-League.