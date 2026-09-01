Τηλεοπτικά δικαιώματα Super League 2: Τι ισχύει με τις μεταδόσεις

Η έγκριση της ΕΡΤ, οι εκκρεμείς υπογραφές και η κατανομή των επιλογών. Γράφει ο Μιντιάρχης, Νίκος Μποζιονέλος

Η ΕΡΤ και η Superbet αναλαμβάνουν τις μεταδόσεις της Super League 2, με το πρόγραμμα της πρεμιέρας, από το Σάββατο 5 έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, να περιλαμβάνει πέντε αγώνες με κάλυψη και τρεις χωρίς μετάδοση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ έχει εγκρίνει τη μετάδοση αγώνων του πρωταθλήματος, χωρίς να έχουν πέσει ακόμη οι υπογραφές. Η συμφωνία προβλέπει δύο αναμετρήσεις ανά αγωνιστική, με την πρώτη και τη δεύτερη επιλογή να ανήκουν στη δημόσια τηλεόραση, ενώ εξετάζεται και η πέμπτη.

Η κατανομή των αγώνων

Η Superbet θα έχει την τρίτη και την τέταρτη επιλογή, με τις αναμετρήσεις να μεταδίδονται μέσω του YouTube της Superbet και πιθανώς από το site της – χωρίς να χρειάζεται εγγραφή.

Στο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής εμφανίζονται ήδη τρεις μεταδόσεις στην ΕΡΤ2 Σπορ. Αυτό αφορά την πρεμιέρα, καθώς η σταθερή εξασφάλιση της πέμπτης επιλογής για κάθε αγωνιστική παραμένει σε εκκρεμότητα.

Οι πέντε μεταδόσεις της πρεμιέρας

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, η ΕΡΤ2 Σπορ θα μεταδώσει την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 16:00, το ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας θα προβληθεί το Πανιώνιος – Αστέρας ΑΚΤΟΡ Β’ από το YouTube της Superbet.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, ακολουθούν το Μαρκό – Πανσερραϊκός στην ΕΡΤ2 Σπορ και το Καλλιθέα – Νίκη Βόλου στη Superbet.

Χωρίς μετάδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρεμιέρας, είναι το Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος, το Σάββατο στις 16:00, το Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος, την Κυριακή στις 16:00, και το Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς, τη Δευτέρα στις 17:30.

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