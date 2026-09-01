Ξεφτίλισε Λιόλιο και ΕΟΚ ο Σποέλστρα: «Πάντα ενθαρρύνουμε τους παίκτες να παίζουν για τις χώρες τους»!

Το αφήγημα που έστησε ο επικοινωνιακός μηχανισμός της ΕΟΚ κατέρρευσε για την απουσία του Γιάννη αφού ο προπονητής των Χιτ τους άδειασε.

Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, είδε τον Σιμόνε Φοντέκιο και τον Νίκολα Γιόβιτς να αναμετρώνται στο ματς της Ιταλίας με την Σερβία και μετά το τέλος του αγώνα, ανέφερε ότι η ομάδα του πάντα ενθαρρύνει τους διεθνείς της να παίζουν με τις χώρες τους.

Φυσικά, τα όσα δήλωσε ο Έρικ Σποέλστρα έρχονται σε αντιδιαστολή με τα όσα ανέφερε η ΕΟΚ και τον επικοινωνιακό μηχανισμό που στήθηκε, για την μη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική Ελλάδος...

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ:

«Το να παίζουν για τις χώρες τους είναι αυτό για το οποίο πραγματικά παθιάζονται. Αυτό είναι που μου αρέσει να βλέπω. Είναι επίσης μια ευκαιρία να παίξουν έναν διαφορετικό ρόλο και να εξελιχθούν. Αυτά τα παιχνίδια είναι σαν playoffs. Το επίπεδο και η ένταση είναι εκπληκτικά.

Πάντα ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας να παίζουν για τις χώρες τους. Πρώτα απ' όλα λόγω του πάθους και του ενθουσιασμού που υπάρχει γύρω από αυτές τις διοργανώσεις, αλλά και επειδή τους προετοιμάζει για μια σεζόν στο NBA καλύτερα από οτιδήποτε άλλο».