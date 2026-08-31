Η Ουκρανία δε δυσκολεύτηκε να φύγει από το Μαυροβούνιο με το «διπλό» (98-89) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Μαυροβούνιο υποδέχθηκε την Ουκρανία στο «Moraca Sports Centre» για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Ουκρανοί ήταν ανώτεροι και επικράτησαν εύκολα με 98-89. Έτσι, πλέον η Ουκρανία βρίσκεται στο 6-2 και το Μαυροβούνιο στο 4-4.

Για την Ουκρανία ο Σκαπίντσεφ είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, ενώ ο Μίχαλιουκ προσέθεσε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

Από την άλλη, ο Φέρελ είχε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Κλιάγιτς να μετράει 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-46, 62-72, 89-98

Τα στατιστικά του αγώνα.