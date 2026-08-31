Το Μαυροβούνιο υποδέχθηκε την Ουκρανία στο «Moraca Sports Centre» για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Ουκρανοί ήταν ανώτεροι και επικράτησαν εύκολα με 98-89. Έτσι, πλέον η Ουκρανία βρίσκεται στο 6-2 και το Μαυροβούνιο στο 4-4.
Για την Ουκρανία ο Σκαπίντσεφ είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, ενώ ο Μίχαλιουκ προσέθεσε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.
Από την άλλη, ο Φέρελ είχε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Κλιάγιτς να μετράει 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-46, 62-72, 89-98