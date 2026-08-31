Ρεκόρ πόντων με την Εθνική για Μήτογλου και Ντόρσεϊ

Ντίνος Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ έκαναν μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία και «έσπασαν» και οι δύο το ρεκόρ πόντων τους με την Εθνική.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την Ισπανία στο «Τ-Center» και πήρε μία τεράστια νίκη με 108-106. Οι Ντίνος Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ έκαναν τρομερή εμφάνιση και έσπασαν το ρεκόρ πόντων τους με την «επίσημη αγαπημένη».

Πιο συγκεκριμένα και οι δύο ολοκλήρωσαν το μεγάλο ντέρμπι με 29 πόντους. Το προηγούμενο ρεκόρ του Μήτογλου ήταν οι 22 πόντοι απέναντι στην Τσεχία (23/2/24) στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Από την άλλη, ο Ντόρσεϊ απέναντι στην Κροατία είχε πετύχει 27 πόντους (2/9/22) στο Ευρωμπάσκετ.