Τσιτσιπάς: «Το ήξερα για τον Κύργιο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν... μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για τον Νικ Κύργιο και την τιμωρία του λόγω χρήσης κοκαΐνης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

«Δεν ξέρω τι να σας πω», είπε στην αρχή λίγο διστακτικά. «Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας: το γνώριζα αυτό πριν από την ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά το ήξερα. Οπότε, τι μπορώ να σας πω; Θα σας πω απλώς την αλήθεια. Γνώριζα όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση και, όταν το είδα στα social media, είπα μέσα μου: Να το, λοιπόν». Για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα ως έναν βαθμό».

Και εξήγησε: «Γνώριζα ότι αυτά ήταν πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις. Αυτό μπορώ να σας πω. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον για τον οποίο γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο που φέρεται καλά σε όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες άκουσα προσωπικά να γίνεται λόγος στο tour, και άκουσα και άλλους ανθρώπους από τον ίδιο χώρο να μου λένε παρόμοια πράγματα. Και πάλι, όταν το είδα, είπα μέσα μου εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο". Αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι συνέβη τόσο αργά».