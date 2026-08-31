Η Γεωργία κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό «διπλό» απέναντι στην Πορτογαλία (98-90) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Πορτογαλία υποδέχθηκε την Γεωργία για την Β΄φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν μία σημαντική νίκη με 98-90 και να φτάσουν το 5-3, την ίδια ώρα που οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 4-4.

Για τους νικητές, ο Σενγκέλια είχε 26 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Αντρονικασβίλι να προσθέτει 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ο Κουέτα μέτρησε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 μπλοκ, ενώ ο Πρέι είχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 42-41, 66-70, 90-98

Τα στατιστικά του αγώνα.