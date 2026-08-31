Ξέσπασε ο Μπριθουέλα: «Η διαιτησία ήταν εσκεμμένα κακή - Η FIBA πρέπει να εξετάσει τις φάσεις»

Έντονα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις εξέφρασε ο Ντάριο Μπριθουέλα σε δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Ελλάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το να χάνεις πάντα είναι άσχημο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, αλλά σήμερα ειδικά, μετά από όλη την προσπάθεια που είχαμε καταβάλει, είναι ακόμα πιο δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Μπριθουέλα ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους όταν αναφέρθηκε στη διαιτησία της αναμέτρησης: «Ξέραμε πού βρισκόμασταν και η διαιτησία ήταν εσκεμμένα κακή. Αυτή είναι η FIBA και πρέπει να το εξετάσει. Η διαιτητική τριάδα που έρχεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να έχει τον επαγγελματισμό ώστε να μπορεί να διευθύνει έναν αγώνα στο ΟΑΚΑ. Μετά τους ρωτούσες για τις φάσεις και δεν ήξεραν καν τι να απαντήσουν».



Αναφορικά με τη φάση στον Αντάι Μάρα, ο Μπριθουέλα ήταν ξεκάθαρς: «Στο βίντεο του γηπέδου φαίνεται καθαρά ότι ο Αντάι δεν τον άγγιξε στο πρόσωπο, αλλά στον ώμο. Παρ' όλα αυτά, η φάση εξετάστηκε και καταλογίστηκε ως αντιαθλητικό φάουλ. Στη συνέχεια, σε μια άλλη, ακόμη πιο ξεκάθαρη φάση αντιαθλητικού φάουλ (αναφερόμενος στην τελευταία με τον Πάρα), δεν έγινε επανέλεγχος, γιατί αν την εξέταζαν, θα έπρεπε να καταλογίσουν αντιαθλητικό. Είναι απογοητευτικό, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο διεξήχθη το παιχνίδι και δεν φταίει ούτε η Ελλάδα ούτε εμείς. Η FIBA είναι αυτή που πρέπει να το εξετάσει».



Στη συνέχεια, ο Ισπανός πρόσθεσε: «Πρέπει να πω ότι δεν μας άφησαν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα και θα ήθελα να ξέρω ακριβώς γιατί. Μας είπαν ότι αργήσαμε, αλλά πόσο χρόνο έχουμε από τη στιγμή που τελειώνει ένα παιχνίδι και οι διαιτητές φεύγουν βιαστικά;»