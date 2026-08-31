Ξέσπασμα Σπανούλη: «Η κριτική να μην γίνεται μέσω ομάδων, εδώ είναι η Εθνική»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά την τεράστια νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ισπανία μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του αλλά και για την κριτική που γίνεται.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν do or die παιχνίδι για εμάς. Δεν παίξαμε καλά στα προηγούμενα ματς. Το ξέραμε. Θέλαμε να δείξουμε περηφάνεια, να βγάλουμε αντίδραση απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα, όπως η Ισπανία. Απαντήσαμε με τρομερό τρόπο. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια στα οποία έχω πάρει μέρος, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής. Ήταν χαρά να το βλέπω ως οπαδός και ως προπονητής. Τρομερό ματς. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Με όλο τον σεβασμό στην Ισπανία, έπαιξαν τρομερά, αλλά κάναμε απίστευτο παιχνίδι. Τα παιδιά προσπάθησαν, έδωσαν τα πάντα, έπαιξαν έξυπνα. Η Ισπανία πέτυχε μεγάλα τρίποντα απέναντι σε καλές άμυνες. Δεν είναι εύκολο να πας τέτοιο ματς στην παράταση και να κερδίσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεσαι αρκετό κουράγιο και μεγάλη καρδιά. Είμαι περήφανος για τους παίκτες. Πρέπει να κρατήσουμε μία ισορροπία. Όταν χάσαμε ήμασταν ισορροπημένοι και ήρεμοι, όχι όπως τα Μέσα, όπως είμαστε και τώρα. Είμαστε ήρεμοι, περήφανοι. Είναι μία μεγάλη νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση για τα επόμενα ματς.

Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού και του μπάσκετ. Είναι έντονη στην Ελλάδα. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την κριτική. Πολλές φορές με έκανε αυτό που έγινα σαν παίκτης και θα με κάνει αυτό που θα γίνω ως προπονητής. Κάποιες φορές η κριτική υπερβαίνει τα όρια της καλής και σωστής κριτικής και πάμε σε κριτική μέσω ομάδων στην Εθνική, κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, δεν ξέρω τι χρώμα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η Εθνική είναι Εθνική και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να αποτυχαίνουν. Δεν γίνεται να πετυχαίνεις συνέχεια. Μπορούμε να θυμηθούμε τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η ομάδα. Μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Πήραμε μετά από 16 χρόνια μετάλλιο. Ξεχνάμε εύκολα και περιμένουμε μόλις γίνει κάτι κακό να κράξουμε. Η κριτική θα γίνει. Πιστεύετε εμάς μας αρέσει που χάσαμε; Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε σήμερα ο κόσμος. Πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μία ισορροπία. Είμαι υπέρ της κριτικής. Πρέπει να γίνεται. Δουλειά μας είναι να την δεχόμαστε. Θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής της Εθνικής και πηγαίνει σε κριτική μέσω ομάδων. Και στοχοποιούνται αθλητές, άνθρωποι λόγω ομάδων. Εδώ δεν είναι ομάδες, είναι η Εθνική. Αντιπροσωπεύουμε την πατρίδα μας. Και εγώ θα μπορούσα να πάρω το μετάλλιο και να φύγω και να πω πήρα μετάλλιο, έχω ομάδα και πρέπει να φύγω. Αλλά είμαι πατριώτης, είμαι περήφανος Έλληνας, αντιπροσωπεύω την Εθνική με μεγάλη περηφάνεια και στα καλά και στα άσχημα. Ποιος είπε ότι η ζωή έχει μόνο καλά; Ή ο αθλητισμός έχει μόνο καλά; Τι να πούμε για την Ισπανία; Πού έχει πόσα εκατομμύρια και άφθονο ταλέντο. Κάθε φορά θα πετυχαίνεις; Μπορεί και να αποτύχουμε. Και τι έγινε; Θα ξαναφτιάξουμε την ομάδα, είτε είμαι εγώ είτε κάποιος άλλος. Λογικό είναι. Γιατί πρέπει πάντα να πετυχαίνεις και όταν δεν πετυχαίνεις “άσχετοι παίκτες, άσχετος προπονητής, άσχετος ο πρόεδρος, δεν έχουμε ταλέντα”;. Έτσι θα πάμε μπροστά; Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Αλλά ξέρω ότι πολλές φορές ότι γίνεται για λόγους ομάδων και αυτό πρέπει να τελειώνει από την Εθνική ομάδα.

Δεν είναι επηρεασμένοι ψυχολογικά οι παίκτες. Έχουν παίξει τεράστια ματς. Τι να τους πω τώρα; Έχουν παίξει τεράστια ματς, έχουν κερδίσει ευρωπαϊκά, τίτλους, μετάλλια. Δεν είναι επηρεασμένοι. Όλοι ξέρουν ότι τα παράθυρα είναι δύσκολα για τους πάντες. Έχουμε άλλη ομάδα το καλοκαίρι, άλλη τώρα, άλλη μετά. Δεν είναι Ολυμπιάδα ή Παγκόσμιο για να προετοιμαστείς. Και είναι στο χειρότερο σημείο. Αντί να γίνουν 8 αγώνες σε μία φούσκα, είναι ένα παράθυρο όταν τελειώνει η χρονιά που είσαι σκασμένος και ένα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, που οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι σε τοπ φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν είναι εύκολο. Δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Θέλω οι παίκτες να είναι ισορροπημένοι και στα καλά και στα άσχημα.

Παίξαμε με εξαιρετική ομάδα. Έχουν νέα παιδιά, τρέχουν, σουτάρουν. Είδαμε αρκετό βίντεο μετά την Ουκρανία, εξηγήσαμε τα πάντα, μιλήσαμε ειλικρινά. Ήταν μεγάλο μίτινγκ και εξηγήσαμε τα πάντα. Γυρίσαμε καλά την μπάλα, είχαμε στόχευση, καλές αποστάσεις. Κουραστήκαμε σε κάποια σημεία. Είπαμε να ξεκινήσουμε δυνατά το παιχνίδι, γιατί και να φύγουμε με 8-10 πόντους, ήξερα ότι θα κουραστούμε και θα χρειαστούμε την διαφορά. Αυτή η ομάδα θα ήταν διαφορετική μετά από μερικούς μήνες. Οι παίκτες κατέθεσαν ψυχή. Ο Μήτογλου έπαιζε με κράμπες, ο Τολιόπουλος δεν ήθελε να βγει. Κατέθεσαν ψυχή. Μέχρι και ο τελευταίος παίκτης έδωσε κάτι στην ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κερδίσαμε έναν σπουδαίο αντίπαλο. Κάναμε καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε πως μπορούμε να κοντράρουμε τους πάντες όταν είμαστε συγκεντρωμένοι.

Στην ζώνη πολλές φορές γίνονται λάθη σε παγίδες στο μισό γήπεδο. Οπότε έβαλα πέντε παίκτες που σουτάρουν καλά στις βολές και την δεύτερη φορά τον Καλάθη να κάνει την επαναφορά, που είναι καλός πασέρ. Ήξερα ότι θα μας κάνουν φάουλ, παγίδα. Είχαμε πει να πασάρουμε την μπάλα, ο Ντόρσεϊ δεν την πάσαρε, αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Ήξερα ότι έχουμε καλούς παίκτες στις βολές και εμπιστεύτηκα ότι θα τις βάλουν.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ, που μας στήριξε, που είχαμε μία καταπληκτική ατμόσφαιρα και έδειξε ξανά πόσο αγαπάμε την χώρα μας, πόσο ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα. Πραγματικά, μας βοήθησαν πάρα πολύ».