Παρά το γεγονός πως οι Γιόκιτς-Μιλουτίνοφ βρέθηκαν σε κακή βραδιά, η Σερβία κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό «διπλό» απέναντι στην Ιταλία με 76-64.

Η Ιταλία υποδέχθηκε την Σερβία για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν τελικά τη νίκη με 76-74 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-2. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι βρίσκονται πλέον στο 5-3.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του ματς αλλά επέστρεψε, τελείωσε τον αγώνα με 3 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Κορυφαίος ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Για την Ιταλία, ξεχώρισε ο Μάνιον με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ αλλά και 7 λάθη,, ενώ ο Φοντέκιο ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους και 3 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 31-40, 54-57, 64-76

Τα στατιστικά του αγώνα.