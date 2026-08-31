Κι είμαστ’ ακόμα ζωντανοί: με τους Μήτογλου-Ντόρσεϊ-Καλάθη σε καταπληκτική βραδιά η Εθνική μας επικράτησε στην παράταση σε ματς θρίλερ με 108-106 της Ισπανίας και διατήρησε ζωντανές τις (όποιες) ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Ακόμα ζωντανή η Εθνική. Σε παιχνίδι που έσπασε καρδιές στο κατάμεστο T-Center η Ελλάδα έβγαλε ψυχή και λύγισε τους... επτάψυχους Ισπανούς στην παράταση επικρατώντας με 108-106.

Πλέον με τη νίκη αυτή η Ελλάδα διατήρησε ζωντανές τις όποιες ελπίδες για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 4-4, την ώρα που η ομάδα τους Τσους Ματέο έπεσε στο 5-3

Η αγία τριάδα των Καλάθη - Μήτογλου - Ντόρσεϊ ήταν αυτή που έκρινε όλο το παιχνίδι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού με κρίσιμα σουτ κράτησε την «γαλάνόλευκη» στα δύσκολα μετρώντας 29 πόντους σε 38΄, με τον Μήτογλου να κάνει εμφάνιση καριέρας με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7/10 τρίποντα σε 37' συμμετοχής. Αγέραστος ο Νικ Καλάθης με 13 πόντους και 8 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά Τζόελ Πάρα έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, με τον Σεντ - Σουπερί να προσθέτει 16 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση του Μπριθουέλα με 14 πόντους.

Φουρίοζο ξεκίνημα για την Εθνική, ισορρόπησε και πήρε τα ηνία η Ισπανία

Με τον Χαραλαμπόπουλο στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε η Εθνική ομάδα, με τον Μήτογλου να ευστοχεί από τα 6.75μ. και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να φθείρει με φάουλ την ισπανική άμυνα. O Xαραλαμπόπουλος χρεώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ, την ώρα που ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έστειλε την διαφορά στους 8π. (8-0 στο 3’). Η άμυνα των παικτών του Βασίλη Σπανούλη ήταν σε υψηλά επίπεδα, με τον Ούγκο Γκονζάλεζ να λύνει το γόρδιο δεσμό για την ομάδα του Ματέο έπειτα από 3΄. Ντόρσεϊ και Μήτογλου είχαν βρει ρυθμό, μεγαλώνοντας την διαφορά στο +9 (13-4 στο 4’), με τους Ισπανούς να αντιδρούν με την είσοδο των Μάρα και Σεντ-Σουπερί, τρέχοντας σερί 8-0 (13-12 στο 7’). Η «Φούρια-Ρόχα» είχε ισορροπήσει το παιχνίδι μετά το κακό ξεκίνημα, με τον Πραντίγια να δίνει για πρώτη φορά τα ηνία του σκορ στην ομάδα του, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +1 (19-20).

«Όργια» Μήτογλου, έπαιζε μόνος του και προβάδισμα για την Εθνική

Ο Μπάμπα Μίλερ με την είσοδο του έκανε ζημιά στην Ελλάδα, κυρίως από την άμυνα, με την Ισπανία να ανοίγει την διαφορά στο +6 με τρίποντο του Ντε Λαρέα (21-27 στο 13’). Ο Μήτογλου βρισκόταν σε πολύ καλή βραδιά, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να φτάνει τους 13 πόντους, μειώνοντας στο καλάθι την διαφορά (26-27 στο 14’). Ο Καραγιαννίδης με την είσοδο του κάρφωσε για το 30-30 στο 15’ με τον Μήτογλου να πραγματοποιεί οργιαστική εμφάνιση φτάνοντας τους 19 πόντους με 5/5τρ. (38-34 στο 17’). Η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση στο καλό διάστημα των Ισπανών, με την ομάδα του Ματέο μειώνει ξανά στον πόντο, χτυπώντας κυρίως μέσα από την ρακέτα (41-40 στο 19’). Το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε την Εθνική μας ομάδα στο +1 (43-42), με την »γαλανόλευκη» να βγάζει ένταση στο παιχνίδι της, έχοντας παράλληλα σε φοβερή βραδιά τον Μήτογλου (19π. 6ρ.).

Βρήκε ρυθμό μέσω της άμυνας της η Εθνική και πήρε διαφορά

Σε σχέση με το πρώτο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι (45-45 στο 22’). Ο Καλάθης έδωσε λύσεις επιθετικά (52-49 στο 24’), με τον Καλαϊτζάκη να ανοίγει τον αιφνιδιασμό και τον Θανάση Αντετοκούνμπο να βάζει «φωτιά» στο T-Center για το +7 της Εθνικής (56-49 στο 26’). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα, διατηρώντας και μια μικρή διαφορά (58-51 στο 27’). Ο Ντόρσεϊ με πέντε σερί πόντους έγραψε το 63-55, με τον Μάρα να κάνει την ζημιά στην Εθνική μας ομάδα μέσα από την ρακέτα (63-58 στο 29’). Ο Τολιόπουλος με κρίσιμο τρίποντο διαμόρφωσε το 66-58, με την «γαλανόλευκη» να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +9 (67-58), έχοντας βάλει βάσεις για τη νίκη.

Ο Χουάντσο «ξέρανε» την Εθνική στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση

Θανάσης Αντετοκούνμπο και Μπριθουέλα διαμόρφωσαν το 69-60 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Ελλάδα να ελέγχει το ματς μέσα από την άμυνα της. Ο Μπαζίνας με τρίποντο έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+12, 72-60) για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με την Ισπανία να απαντά άμεσα με 4-0 σερί για το 72-64 στο 33’. Ο Ντόρσεϊ με καθοριστικό τρίποντο από την γωνία επανέφερε ξανά την διαφορά σε ασφαλή επίπεδα (+11, 75-64 στο 35’), ωστόσο οι Ισπανοί αντέδρασαν άμεσα με 5-0 σερί μειώνοντας στο -6 (75-69 στο 36’). Oι παίκτες του Ματέο είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα και με επιμέρους σκορ 3-13 (από το 72-60), μείωσαν την διαφορά στο καλάθι (75-73) στο 37’. Ο Ντόρσεϊ με καθοριστικό τρίποντο από την κορυφή έγραψε το 78-73 στο 37’, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να σκοράρει εκ νέου από τα 8 μέτρα για το 81-76 στο 38’. Ο Πραντίγια με 2/3β. έγραψε το 81-78, με τον Μήτογλου να απαντά με τρίποντο από την γωνία για το 84-78 στο 38’. Ο Καρντένας απάντησε με το ίδιο νόμισμα (84-81 στο 39’), με τον Πραντίγια να μειώνει στο πόντο με λέι-απ (84-83). Ο Καλάθης αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, με τον Σεντ-Σουπερί παίρνει δύσκολο τρίποντο, κάνοντας έρμπολ 15’’ πριν το φινάλε. Ο Ντόρσεϊ με 2/2β. 14’’ πριν το φινάλε έγραψε το 86-83, με τον Χουάντσο να σκοράρει για τρεις από την κορυφή σε ελεύθερο τρίποντο στέλνοντας το ματς στην παράταση (86-86).

Έσπασε καρδιές η Εθνική, αλλά έμεινε ζωντανή για το Παγκόσμιο σε ματς θρίλερ

Ντόρσεϊ και Μήτογλου έγραψαν το 91-88 στο ξεκίνημα της παράτασης, με τον Καρντένας να μειώνει σε 91-90. Ο Τολιόπουλος με γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το 93-90, ο πρώην παίκτης του Περιστερίου έγραψε το 93-92 κλέβοντας την μπάλα από τον Ντόρσεϊ. Μπριθουέλα και Χαραλαμπόπουλος αμφότεροι με βολές έγραψαν το 97-94 στο 43’, με τον Μήτογλου σκοράρει μέσα από το ζωγραφιστό για το 99-94 δυο λεπτά πριν το φινάλε. Ο Καλάθης με λέι-απ στο τέλος του χρόνου έκανε το 101-95, με τον Πάρα να μειώνει με 2/3β. (101-97 στο 44’). Ο Τολιόπουλος με 2/2β. έγραψε το 103-97, με τον Μπριθουέλα να βάζει δύσκολο τρίποντο για το 103-100 ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Λαρεντζάκης ξανά με κρίσιμες βολές διαμόρφωσε το 105-100, με τον Μπριθουέλα να απαντά με λέι-απ για το 105-102. Οι Ισπανοί έκαναν φάουλ στον Ντόρσεϊ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να ευστοχεί και στις δυο (107-102). Ο Μπριθουέλα έπαιζε μόνος του στην παράταση για την Ισπανία και με νέο τρίποντο έγραψε το 107-105 με 19’’ να απομένουν για το φινάλε. Ο Ντόρσεϊ έκανε λάθος με τον Πάρα να κλέβει και να πηγαίνει στις βολές. Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα σκόραρε μόνο στην δεύτερη (107-106), με τον Τολιόπουλο να οδηγείται στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Με 1/2β. έγραψε το 108-106, με τον Μπριθουέλα να παίρνει κακή επίθεση και την Ελλάδα να κερδίζει το ματς, μένοντας ζωντανή για το Παγκόσμιο του Κατάρ.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86, 108-106 (παρ.)

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης