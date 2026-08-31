Τσιτσιπάς βγαλμένος από τενιστικό όνειρο: ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών απέκλεισε το Νο11 του κόσμου Αρτούρ Φις με 3-1 και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του σε Grand Slam, ο Στέφανος (No.53) λύγισε τον φορμαρισμένο Γάλλο με 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4 σε 2 ώρες και 54 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «64», όπου τον περιμένει ο Νοτιοαφρικανός qualifier Λόιντ Χάρις, Νο.139 στον κόσμο. Μέχρι σήμερα είχε πέντε ήττες σε ισάριθμους αγώνες με τον πρωταθλητή του Σινσινάτι!

Και αυτό ακριβώς δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη νίκη του, αφού πολλές φορές επηρεάζεται από το head to head και δεν πιστεύει στον εαυτό του! Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Στέφανος έπαιξε με περίσσεια αυτοπεποίθηση, αν και έμεινε πίσω με 4-6, 2-5!

Η αλήθεια είναι ότι το... έχασε λίγο μετά την απώλεια του πρώτου σετ και φαινόταν έτοιμος να παραδώσει τα όπλα, κόντρα σε έναν αντίπαλο που του έχει πάρει τον αέρα και παίζει το τένις της ζωής του τον τελευταίο καιρό!

Όντας με την πλάτη στον τοίχο, όμως, σα να γύρισε το διακόπτη... Άρχισε να βγάζει μαγικά χτυπήματα, ακόμα και με το backhand του, ενώ σέρβιρε και εξαιρετικά, βάζοντας τεράστια πίεση στον 22χρονο Γάλλο.

Αποτέλεσμα ήταν να αρπάξει το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ και να κυριαρχήσει στη συνέχεια στο court, πετυχαίνοντας μια από της σημαντικότερος νίκες στην καριέρα του. Γιατί, μην ξεχνάμε σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκείνος και τι έχει κάνει φέτος ο Φις!

Καλό ξεκίνημα και μετά... απογοήτευση

Ο Στέφανος μπήκε δυνατά στο ματς και απείλησε με μπρέικ, όμως ο Φις έσωσε τρία μπρέικ πόιντ και κράτησε το σερβίς του. Αφού απείλησε και αυτός με τη σειρά του σε δύο περιπτώσεις, φτάσαμε στο 4-5 όπου ο Τσιτσιπάς πήρε τις μπάλες να σερβίρει για να μείνει στο σετ.

Εκεί ο Φις πίεσε για το μπρέικ και τα κατάφερε στη δεύτερη ευκαιρία του, γράφοντας παράλληλα το 0-1.

Επηρεασμένος από τον τρόπο με τον οποίο έχασε το σετ, ο Στέφανος δέχτηκε μπρέικ με το καλημέρα στο δεύτερο και όλα έδειχναν ότι δύσκολα θα μπορούσε να γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση. Παραλίγο, μάλιστα, να μείνει πίσω και με δεύτερο μπρέικ, αλλά μπόρεσε να ξεφύγει και πήρε το πρώτο του γκέιμ, μειώνοντας σε 1-3.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, λοιπόν, και παρότι έμεινε πίσω με 2-5, πέτυχε με ένα υπέροχο backhand το μπρέικ όταν ο Φις σέρβιρε για το 2-0 και το σετ κρίθηκε τελικά σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Στεφ ήταν φανταστικός και έφερε το ματς στα ίσα μέσα σε αποθέωση!

Το επίπεδο διατηρήθηκε και στο τρίτο σετ, όπου με δύο σερί μπρέικ μετά το 2-1, πήρε μεγάλο προβάδισμα με 5-1 και πέρασε μπροστά στα σετ με 2-1.

Παρόλο που ο Φις πήρε πίσω το μπρέικ που δέχτηκε στο πρώτο γκέιμ του τέταρτου σετ, ο Τσιτσιπά πέτυχε ένα ακόμα στο 2-2 και έκλεισε τον αγώνα κρατώντας το σερβίς του μέχρι το τέλος.

Ο αγώνας με τον Χάρις, o πρώτος μεταξύ των δύο παικτών, θα γίνει την Τετάρτη (2/9) και όποιος περάσει στους «32» θα παίξει με τον νικητή του ματς Λεχέτσκα-Σάμουελ.