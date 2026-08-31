Παρά τις πολλές της απουσίες, η Λιθουανία κατάφερε να επικρατήσει με 78-73 απέναντι στην Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Λιθουανία υποδέχθηκε την Βοσνία για την Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά τις πολλές τους απουσίες, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 78-73. Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-4, ενώ οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» στο 3/5.

Για τους νικητές ο Τουμπέλις είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, με τον Μπλάζεβιτς να προσθέτει 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Από την άλλη, ο Νούρκιτς ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Γκάρζα μέτρησε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 42-46, 61-58, 78-73

Τα στατιστικά του αγώνα.