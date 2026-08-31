Μήτογλου: «Κάναμε κατάθεση ψυχής, πιστεύουμε στην πρόκριση»

Ο Ντίνος Μήτογλου στάθηκε στα ψυχικά αποθέματα της Εθνικής στη νίκη επί της Ισπανίας στην παράταση, τονίζοντας την πίστη για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μήτογλου τελείωσε με 29 πόντους την αναμέτρηση και μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε…

Για το παιχνίδι και την κριτική: «Είχα πολύ καιρό να παίξω τόσο πολύ. Τα δώσαμε όλα, είμαι χαρούμενος για όλους. Κάναμε κατάθεση ψυχής. Έπαιζα με κράμπες στο τέλος. Μπράβο στον κόσμο μας, απίστευτη ενέργεια και συμμετοχή. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.

Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο. Κρινόμαστε, δεν υπάρχουν ομάδες, είναι μόνο το έθνος, την πονάμε τη χώρα μας. Είμαστε μια οικογένεια, κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε έναν στόχο και εστιάζω σε αυτό».

Για τη δική του απόδοση και τη συνέχεια: «Από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Έβαλα 5/5 τρίποντα, ένιωθα καλά. Ο Ντόρσεϊ ήταν καθοριστικός με δύο πολύ μεγάλα σουτ. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, έχει τεράστια ποιότητα. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.

Ας το χαρούμε λίγο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ και στο επόμενο παράθυρο θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία και ελπίζω να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».