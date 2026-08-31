Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε για την υπόθεση Φαλ και το ελληνικό διαβατήριο

Ερώτηση για την υπόθεση του ελληνικού διαβατηρίου του Μουστάφα Φαλ δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι θα ρωτήσει τους αρμόδιους για το θέμα.

Για την υπόθεση του Μουστάφα Φαλ και την αίτησή του για την ελληνική ιθαγένεια ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Η απάντησή του ήταν ότι θα ζητήσει να ενημερωθεί από το αρμόδιο υπουργείο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης:

«Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με τις όποιες ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει αυτό ενδέχεται να χρειάζεται να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη για το αν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αν ο κ. Φαλ έχει τελέσει ένα ποινικό αδίκημα, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι, που όταν το δήλωσε εν γνώσει του ήταν ψευδές, δεν μπορώ να το πω εγώ ή να το γνωρίζω. Τώρα, η διοικητική διαδικασία είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται εν συνόλω και όχι για μία περίπτωση, ισχύει για όλους και όπως και να έχει, αν κάτι έχει αλλάξει θα σας ενημερώσει αρμόδιο υπουργείο. Εγώ θα θέσω ερώτημα στον κ. Λιβάνιο και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για το αν υπάρχει κάτι νεότερο από τη διαδικασία και θα σας ενημερώσω».

