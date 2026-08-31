Toyota: Ο Sami Pajari στα ουράνια με τη νίκη του στο ράλι Παραγουάης για την TGR-WRT (pics)

Ο Sami Pajari ολοκλήρωσε ένα ιστορικό χατ-τρικ νικών με την TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, κατακτώντας τη νίκη στο Ράλι της Παραγουάης.

Ο νεαρός Φινλανδός σταρ και ο συνοδηγός του Marko Salminen πέτυχαν κάτι που κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ πριν, καταγράφοντας τις τρεις πρώτες νίκες τους σε συνεχόμενους γύρους του WRC.

Ενώ οι πρόσφατες νίκες σε γρήγορους δρόμους στην Εσθονία και τη Φινλανδία ανέδειξαν την ταχύτητά του, η επιτυχία του Pajari στη Νότια Αμερική βασίστηκε στην αποφυγή σημαντικών δυσκολιών κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής δεύτερης επίσκεψης του WRC στους δρόμους της Παραγουάης.

Το σκληρό οδόστρωμα με τις απανωτές ανωμαλίες στο ανάγλυφο και οι αιχμηρές πέτρες που ήταν κρυμμένες στην αργιλώδη επιφάνεια, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, οδήγησαν σε δοκιμασία τόσο των ελαστικών όσο και των αυτοκινήτων και των οδηγών τους. Η σχεδόν συνεχής απειλή έντονης βροχής κρατούσε τις ομάδες σε εγρήγορση - με τα αυτοκίνητα GR YARIS Rally1 να είναι εξοπλισμένα στη μέση του αγώνα με συστήματα αναπνευστήρα (snorkel systems) που συνήθως συναντώνται μόνο στο Safari Rally Kenya.

Ο Pajari βρισκόταν στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης το πρωί της Παρασκευής, αφού αντιμετώπισε διαρροή νερού στην πρώτη ειδική, και έχοντας διαχειριστεί κατάλληλα το πρόβλημα μέχρι να διορθωθεί πλήρως στο μεσημεριανό σέρβις, ολοκλήρωσε την ημέρα στην κορυφή, καθώς οι άλλοι αντιμετώπισαν πιο σημαντικές καθυστερήσεις. Κατάφερε δε σταδιακά να αυξήσει το προβάδισμά του στα 24,1 δευτερόλεπτα το Σάββατο και τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 25,8 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο Elfyn Evans οδήγησε επίσης προσεκτικά στον αγώνα μαζί με τον συνοδηγό του Scott Martin, τερματίζοντας τέταρτοι στην γενική κατάταξη, συνεχίζοντας έτσι να ηγούνται του πρωταθλήματος οδηγών. Ο Evans ήταν ένας ακόμη οδηγός που βρέθηκε στην πρώτη θέση την Παρασκευή, αφού απέφυγε το χάος στην αρχή, αλλά έχασε περίπου ένα λεπτό λόγω ζημιάς στα ελαστικά. Τελικά συγκέντρωσε πολύτιμους επιπλέον βαθμούς τερματίζοντας τέταρτος στην Power Stage και πέμπτος στην Super Sunday, προηγούμενος του Pajari με 20 βαθμούς διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών, τρεις γύρους πριν το τέλος.

Ο Oliver Solberg ήταν ο πρώτος που τέθηκε επικεφαλής του ράλι την Παρασκευή, μέχρι που έχασε τέσσερα λεπτά λόγω απώλειας ενέργειας και αλλαγής ελαστικού στην τρίτη ειδική διαδρομή. Ανέκαμψε για να τερματίσει πέμπτος στην γενική κατάταξη με τον συνοδηγό του Elliott Edmondson και να κερδίσει την Power Stage, ενώ παράλληλα μοιράστηκε τον νικητήριο χρόνο στην Super Sunday με τον ομόσταυλό του Sébastien Ogier.

Λειτουργώντας υπό τους κανόνες επανεκκίνησης μετά από εγκατάλειψη λόγω ζημιάς στην ανάρτηση την Παρασκευή, ο Ogier και ο συνοδηγός του Vincent Landais ήρθαν δεύτεροι στην Power Stage και κατέκτησαν και τους πέντε βαθμούς στην Super Sunday χάρη στη νίκη τους στην πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας.

Με αυτούς τους βαθμούς, το προβάδισμα της TGR-WRT στο πρωτάθλημα κατασκευαστών ανέρχεται πλέον στους 173 βαθμούς, με 180 ακόμη διαθέσιμους για την έκβαση του τίτλου.

Επίσης, συμμετέχοντας υπό τους κανόνες επανεκκίνησης, ο αγώνας του Takamoto Katsuta διεκόπη τελικά με ένα σφοδρό ατύχημα που έγινε με υψηλή ταχύτητα στην προτελευταία ειδική διαδρομή. Αυτός και ο συνοδηγός του Aaron Johnston μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους και πήραν εξιτήριο το ίδιο απόγευμα.

Στην κατηγορία WRC2, το αυτοκίνητο GR Yaris Rally2 για πρώτη φορά έκανε ένα ρεκόρ 1-2-3 στον τερματισμό, με τον Παραγουανό οδηγό Diego Domínguez να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη σε εντός έδρας δρόμους μαζί με τον συνοδηγό Rogelio Peñate και την ομάδα MSi Racing. Οι Gus Greensmith και Jonas Andersson τερμάτισαν δεύτεροι ως συμμετοχή της RaceSeven, με τους Alejandro Galanti και Marcelo Toyotoshi στην τρίτη θέση για την TOYOTA GAZOO Racing Paraguay.

Ο οδηγός του προγράμματος TGR WRC Challenge, Yuki Yamamoto, βίωσε τις απαιτήσεις της διοργάνωσης για πρώτη φορά στο παρθενικό του ράλι σε νοτιοαμερικανικό έδαφος, επανεκκινώντας για να συγκεντρώσει πολύτιμα χιλιόμετρα μετά τη εγκατάλειψη της Παρασκευής από τεχνικά προβλήματα.

Τι ακολουθεί;

Τα αυτοκίνητα θα ανακατασκευαστούν στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα και θα μεταφερθούν στις Άνδεις για μια ακόμη πρόκληση σε χωμάτινο αγώνα στη Νότια Αμερική. Το Ράλι Χιλής πραγματοποιείται στις 10-13 Σεπτεμβρίου στα δάση της περιοχής Bio Bío με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό και οι ειδικές διαδρομές είναι τεχνικές αλλά σε μεγάλο βαθμό γρήγορες, με ένα μείγμα από λείο και τραχύ χώμα.

Αποσπάσματα δηλώσεων

Akio Toyoda (Πρόεδρος TGR-WRT)

«Σε όλους στην ομάδα που αγωνίστηκαν στο Ράλι Παραγουάης και σε όλους όσους εργάστηκαν τόσο σκληρά για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια που περάσατε μια τόσο απαιτητική αγωνιστική εβδομάδα.

Είδα τις φωτογραφίες του service park αφού είχε χτυπηθεί από ισχυρούς ανέμους και βροχή. Το Ράλι Παραγουάης είναι ήδη ένα δύσκολος αγώνας υπό κανονικές συνθήκες, οπότε είμαι πολύ ανακουφισμένος που η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Και μέσα σε όλα αυτά, ο Sami και ο Marko μας χάρισαν μια φανταστική νίκη. Τρεις συνεχόμενες νίκες μετά την Εσθονία και τη Φινλανδία. Συγχαρητήρια!

Ο τρόπος που εσείς οι δύο αντεπιτίθεστε έχει κάνει τη μάχη του πρωταθλήματος ακόμα πιο συναρπαστική. Sami και Marko, και Elfyn και Scott ​​επίσης, απομένουν τρεις αγώνες. Συνεχίστε να πιέζετε, απολαύστε τη μάχη και δώστε τον καλύτερό σας εαυτό για το πρωτάθλημα. Θα σας υποστηρίζω όλους.»

Υ.Γ: Από πέρυσι, λαμβάνω πολύ ενθουσιώδεις προσκλήσεις από ανθρώπους στην Παραγουάη, που μου ζητούν να έρθω και να ζήσω ο ίδιος τον αγώνα από κοντά.

Καθώς ακόμα αναρρώνω από μία επέμβαση, αποφάσισα να μην κάνω το ταξίδι φέτος.

Κάποιοι λένε ότι έχω την ικανότητα να φέρνω μαζί μου καλό καιρό, και αφού άκουσα για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του αγώνα, πρέπει να παραδεχτώ ότι σκέφτηκα: «Ίσως έπρεπε να είχα πάει τελικά!»

Ας ελπίσουμε ότι θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ την Παραγουάη του χρόνου.

Juha Kankkunen (Αναπληρωτής Αρχηγός Ομάδας)

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε τον Sami να πετυχαίνει αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα, κατακτώντας τις τρεις πρώτες νίκες του στη σειρά. Η Εσθονία και η Φινλανδία ήταν πιο γνωστά ράλι για αυτόν, αλλά αυτός ο αγώνας στην Παραγουάη είναι ακόμα πολύ καινούργιος για όλους με πολύ διαφορετικές προκλήσεις. Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, ειδικά την Παρασκευή όταν συνέβησαν πολλά δράματα, αλλά ο Sami τα κατάφερε χωρίς σημαντικά προβλήματα. Οδήγησε με συνέπεια χωρίς να πάρει πολύ ρίσκο και έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Elfyn έκανε επίσης ένα πολύ έξυπνο αγώνα, παρόλο που ήταν λίγο άτυχος την Παρασκευή. Ο Oliver και ο Seb αξιοποίησαν στο έπακρο την τελευταία ημέρα, ενώ για τον Taka ήταν ένα δύσκολο ράλι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός και ο Aaron είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους. Ο ανταγωνισμός μας ήταν δυνατός εδώ, αλλά είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο των κατασκευαστών και ανυπομονούμε για τη Χιλή.»

Elfyn Evans (Οδηγός αυτοκινήτου 33)

«Ο αγώνας ξεκίνησε αρκετά καλά την Παρασκευή μέχρι που είχαμε το πρόβλημα με το ελαστικό το απόγευμα, και μετά από αυτό δεν καταφέραμε να βρούμε αρκετά καλό ρυθμό για να κρατήσουμε τον Adrien Fourmaux πίσω μας, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ γρήγορος. Ήμασταν ίσως λίγο πολύ συντηρητικοί μετά από όλο το δράμα της Παρασκευής, όταν οι συνθήκες ήταν ίσως πιο ακραίες, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις τη σωστή ισορροπία μεταξύ ρίσκου και ανταμοιβής. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το Σαββατοκύριακο, αλλά άλλοι τα πήγαν χειρότερα και παρόλα αυτά πήραμε μερικούς αξιοπρεπείς βαθμού.»

Sébastien Ogier (Οδηγός αυτοκινήτου 1)

«Είχαμε μια καλή μάχη με τον Oliver την Κυριακή, προσπαθώντας να ανακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να πάρουμε εννέα βαθμούς από την ημέρα, κάτι που δεν είναι κακό, ακόμα κι αν δεν κάνει πλέον μεγάλη διαφορά για εμάς στο πρωτάθλημα. Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε εδώ, αλλά περάσαμε καλά πίσω από το τιμόνι και απολαύσαμε τον χρόνο μας με τους οπαδούς.»

Oliver Solberg (Οδηγός αυτοκινήτου 99)

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα. Οι μηχανικοί έκαναν καταπληκτική δουλειά για να κρατήσουν το αυτοκίνητο σε λειτουργία όλο το Σαββατοκύριακο σε έναν τόσο απίστευτα δύσκολο αγώνα. Νιώθω ότι ήμασταν λίγο άτυχοι με κάποιες μικρές λεπτομέρειες την Παρασκευή που μας κόστισαν χρόνο, αλλά ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, νιώθοντας τόσο πολύ πάθος και υποστήριξη από τους οπαδούς που πραγματικά μου έφεραν ένα χαμόγελο στο πρόσωπο.»

Takamoto Katsuta (Οδηγός αυτοκινήτου 18)

«Μετά την έξοδό μας την Κυριακή, το γεγονός ότι εγώ και ο Aaron είμαστε καλά δείχνει πόσο καλά είναι κατασκευασμένα τα αυτοκίνητα για να μας κρατούν ασφαλείς. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς συνέβη, αλλά έχασα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, προσπάθησα να το διορθώσω και στην συνέχεια τουμπάραμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγε καλά, αλλά οι καλές και οι κακές στιγμές είναι μέρος του παιχνιδιού και απλά πρέπει να επιστρέψω πιο δυνατός.»

Sami Pajari (Οδηγός αυτοκινήτου 5)

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος και είναι μια πολύ περήφανη στιγμή για εμένα. Το να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε κάνει κάτι που κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ πριν είναι πραγματικά ξεχωριστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα για άλλη μια φορά. Δεν ήταν ένα εύκολο ράλι ούτε για τους οδηγούς ούτε για την ομάδα, οπότε η κατασκευή ενός τόσο αξιόπιστου αυτοκινήτου είναι το κλειδί για αυτή την επιτυχία. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό ράλι από την Εσθονία και τη Φινλανδία και εδώ δεν έπρεπε να είμαστε συνέχεια με τέρμα το γκάζι. Έπρεπε να διαχειριστούμε πολλά διαφορετικά πράγματα και προσπάθησα να είμαι έξυπνος με την οδήγησή μου. Ήταν ένας πραγματικά απαιτητικός αγώνας, αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο γλυκό που καταφέραμε να κερδίσουμε. Είμαστε επίσης σε καλή θέση στη μάχη για το πρωτάθλημα.»

Yuki Yamamoto (Οδηγός WRC Challenge Program GEN2)

«Αυτός ο αγώνας ξεκίνησε δύσκολα για μένα με κλατάρισμα ελαστικών στις δύο πρώτες ειδικές, κάτι που δυσκόλεψε την εύρεση ρυθμού. Το Σάββατο ξεκίνησε επίσης αρκετά δύσκολα με αρκετά πράγματα να συμβαίνουν, αλλά το απόγευμα τα πράγματα άλλαξαν προς το καλύτερο. Η τελευταία μέρα ήταν πραγματικά καλή, χωρίς λάθη και με καλούς χρόνους στις ειδικές, και θα είναι καλό να μεταφέρω αυτό το συναίσθημα στη Χιλή.»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΡΑΛΙ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ / 11ος γύρος

1 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) 3h13m28.5s

2 Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 N Rally1) +25.8s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +40.0s

4 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +45.1s

5 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) +2m57.0s

6 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +4m19.0s

7 Diego Domínguez/Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) +7m40.5s

8 Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2) +8m03.2s

9 Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) +10m23.0s

10 Taylor Gill/Daniel Brkic (Škoda Fabia RS Rally2) +10m36.9s

34 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +1h03m41.6s

Εγκατέλειψαν οι Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1)

WRC2 class

1 Diego Domínguez/Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) 3h21m09.0s

2 Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2) +22.7s

3 Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) +2m42.5s

4 Taylor Gill/Daniel Brkic (Škoda Fabia RS Rally2) +2m56.4s

5 Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +4m16.3s

6 Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +4m26.4s

14 Yuki Yamamoto/James Fulton (Toyota GR Yaris Rally2) +31m14.7s

WRC 2026 – Βαθμολογία Οδηγών μετά τον 11ο γύρο:

1 Elfyn Evans 216 βαθμοί

2 Sami Pajari 196

3 Oliver Solberg 175

4 Takamoto Katsuta 160

5 Adrien Fourmaux 149

6 Sébastien Ogier 148

WRC 2026 – Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά τον 11ο γύρο:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 554 βαθμοί

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 381

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 210

4 M-Sport Ford World Rally Team 138