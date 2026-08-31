Το «Χρυσό Παπούτσι» της φετινής Stoiximan Super League δεν μοιράζει απλά δόξα, αλλά και συνεχή έπαθλα*

Η σέντρα της φετινής Stoiximan Super League έχει ήδη γίνει, οι ομάδες έχουν μπει στο χορτάρι και η κλασική συζήτηση των ποδοσφαιρόφιλων έχει ανάψει για τα καλά: “Ποιος θα είναι ο φετινός πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος;”.

Φέτος, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν περιορίζεται μόνο στο ποιος επιθετικός θα γράψει ιστορία, αλλά και στο πώς η εκτελεστική του δεινότητα μπορεί να σε ανταμείψει αν τον επιλέξεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Εκεί ακριβώς έρχεται η Stoiximan να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού με το Super Scorer. Ο μηχανισμός είναι απλός και κάνει την παρακολούθηση κάθε αγωνιστικής πολύ πιο συναρπαστική: Τοποθετείς το μακροχρόνιό σου στην αγορά του πρώτου σκόρερ και από εκείνη τη στιγμή αποκτάς τον δικό σου "επίλεκτο" στο γήπεδο. Κάθε φορά που ο παίκτης που επέλεξες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, εσύ κερδίζεις έπαθλα*!

Δεν πρόκειται απλά για μια υπόσχεση που θα επιβεβαιωθεί τον Μάιο, αφού η δράση έχει ήδη ξεκινήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος με το "καλημέρα" της 1ης αγωνιστικής σημείωσε δύο τέρματα. Όσοι τον είχαν ήδη εμπιστευτεί στο μακροχρόνιο δελτίο τους, είδαν την επιλογή τους να τους ανταμείβει άμεσα, κερδίζοντας 50 και 50 έπαθλα* αντίστοιχα για κάθε του γκολ. Εδώ η σημερινή κατάταξη.

Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα: Ποιος παίκτης θα σου «χαρίζει» έπαθλα* κάθε φορά που σκοράρει φέτος; Η προσφορά* καλύπτει όλη τη διάρκεια της σεζόν, μετατρέποντας κάθε τέρμα του εκλεκτού σου σε ανταμοιβή*, όμως ο χρόνος για να συμμετέχεις τελειώνει.

Έχεις περιθώριο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για να «διαβάσεις» τους φετινούς επιθετικούς, να κάνεις την πρόβλεψή σου και να αφήσεις τον δικό σου Super Scorer να... κάνει τη δουλειά για σένα.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

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