Χανιά: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού έδωσαν τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό.
Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, Παντελής Ζέλιος, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η πελάτισσά του έτρεξε στην παιδική πισίνα από όπου ακούστηκαν φωνές και είδε το κοριτσάκι να βρίσκεται ήδη εκτός πισίνας ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Η ίδια έπραξε αυτό πού προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην πισίνα ερευνώνται από την Αστυνομία.