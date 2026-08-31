Κυψέλη: Έφοδος των αρχών και σε δεύτερο σπίτι - Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο, κρυμμένο σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα για το πότε και υπό ποιες συνθήκες πέθανε το βρέφος, ποια ήταν η σχέση του με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, αλλά και γιατί η σορός του παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες κατάψυξης.

Για την υπόθεση έχουν γίνει συλλήψεις για τη μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, ενώ παράλληλα διερευνώνται και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.

Το σοκαριστικό εύρημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον έρευνας στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Οι αστυνομικοί είχαν επιστρέψει στο ακίνητο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα, όταν διαπίστωσαν ότι η 28χρονη γυναίκα και τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Τα προσωπικά τους αντικείμενα είχαν ήδη τοποθετηθεί σε βαλίτσες.

Σε μία από αυτές εντοπίστηκε δοχείο στο οποίο βρισκόταν η σορός ενός βρέφους.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η 28χρονη στους αστυνομικούς, το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή του περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι διατήρησε τη σορό στην κατάψυξη.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε εμφανή σημάδια κακώσεων και μώλωπες στο σώμα του βρέφους, κυρίως στην πλάτη. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Τι θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους και προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ευρήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία και τον χρόνο θανάτου.

Παράλληλα, διερευνάται και η ταυτότητα του βρέφους και συγκεκριμένα εάν πράγματι πρόκειται για παιδί της 28χρονης ή εάν υπάρχει σύνδεση με την 15χρονη κόρη της οικογένειας.

Για τον λόγο αυτό, μεταξύ των στοιχείων που αναμένεται να αξιοποιηθούν περιλαμβάνονται και οι γενετικές εξετάσεις, εφόσον κριθούν απαραίτητες.

Στο επίκεντρο και τα άλλα παιδιά

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην κατάσταση των ανηλίκων που διέμεναν στο διαμέρισμα. Πρόκειται για μία 15χρονη και δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 9 ετών.

Τα δύο αγόρια έχουν τεθεί υπό προστατευτική φύλαξη και αναμένεται να υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο. Παράλληλα, εξετάζεται εάν απαιτείται εξέταση DNA για να επιβεβαιωθεί η συγγενική τους σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν και τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 15χρονη είναι έγκυος και ένας νεαρός άνδρας που βρισκόταν στο διαμέρισμα εμφανίζεται ως σύντροφός της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε η εγκυμοσύνη της ανήλικης αποτελούν επίσης αντικείμενο της έρευνας.

Κάμερες και άλλα αντικείμενα στο διαμέρισμα

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερες και σεξουαλικά βοηθήματα.

Το υλικό από τις κάμερες αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν καταγράφονται πρόσωπα, κινήσεις ή περιστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στην έρευνα.

Η παρουσία ανηλίκων στον χώρο έχει οδηγήσει τις Αρχές σε ενδελεχή έλεγχο όλων των ευρημάτων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα συνδέονται με τη διάπραξη άλλου αδικήματος.

Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κατήγγειλε ότι οι ένοικοι δεν είχαν καταβάλει το μίσθωμα και ότι στο διαμέρισμα γινόταν χρήση ναρκωτικών.

Την ίδια στιγμή, από το σημείο περνούσε περιπολία της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ο ιδιοκτήτης σταμάτησε τους αστυνομικούς και τους ενημέρωσε για την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι σε αυτό βρίσκονταν έξι άτομα.

Αρχικά προσήχθησαν ο 43χρονος άνδρας, η 15χρονη και ο νεαρός Αφγανός που βρισκόταν στο διαμέρισμα, καθώς εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Κατά την επιστροφή των αστυνομικών στο ακίνητο για την κατ’ οίκον έρευνα, αποκαλύφθηκε το εύρημα της βαλίτσας.

Έρευνα και σε δεύτερο ακίνητο

Παράλληλα με την έρευνα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και σε άλλο ακίνητο στην οδό Φυλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος και η 28χρονη είχαν διαμείνει εκεί για περίπου δύο χρόνια, πριν μετακινηθούν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου φέρεται να έμειναν για περίπου έναν μήνα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν στο προηγούμενο σπίτι υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύσταση των γεγονότων και στην εξακρίβωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η σορός του βρέφους βρισκόταν στην κατοχή της οικογένειας.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελούν και οι μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν εικόνα της καθημερινότητας στην πολυκατοικία.

Ένοικοι φέρεται να έχουν αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούσαν αυξημένη κίνηση στο διαμέρισμα και την παρουσία ατόμων που δεν γνώριζαν.

Μία από τις ενοίκους φέρεται να ενημέρωσε τον διαχειριστή για την κατάσταση, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα παιδιά της οικογένειας είχαν θεαθεί να κυκλοφορούν μόνα τους ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο σύζυγος της συγκεκριμένης ενοίκου υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εξώπορτα της πολυκατοικίας έμενε ανοιχτή και ότι είχε δει αγνώστους να περιμένουν έξω από το κτίριο και να επικοινωνούν με άτομα από το εσωτερικό.

Η μαρτυρία του διαχειριστή

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας περιέγραψε όσα αντιλήφθηκε πριν από την αστυνομική επέμβαση.

Όπως ανέφερε, είχε μεταβεί στο διαμέρισμα εξαιτίας οικονομικής εκκρεμότητας και διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό βρίσκονταν περισσότερα άτομα από όσα γνώριζε.

«Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης περιστατικό που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, αφορούσε την 15χρονη, καθώς και την παρουσία των μικρότερων παιδιών στο διαμέρισμα.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες αξιολογούνται από τις Αρχές και αναμένεται να διασταυρωθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Πηγή: newsbomb.gr