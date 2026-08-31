Σάκκαρη στο SDNA: «Θα είναι κρίμα αν δεν ξαναγίνει το τουρνουά της Αθήνας»

Λίγες εβδομάδες μετά την ξεχωριστή εμπειρία της Αθήνας και λίγο πριν από την πρεμιέρα της στο US Open, η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο SDNA για όλα όσα έζησε το τελευταίο διάστημα.

Aναφέρθηκε στην παρουσία της μπροστά στο ελληνικό κοινό, απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά τον τελικό και στάθηκε στη σημασία του τουρνουά για την ίδια, ενώ αποκάλυψε και τον στόχο της για το φινάλε της σεζόν,

«Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, πήγα διακοπές, μετά στον Καναδά», είπε η 31χρονη τενίστρια. «Σε μια... τέλεια ζωή θα ήθελα να μπορούσα να μην είχα παίξει εκείνη την εβδομάδα στον Καναδά. Δεν γίνεται, όμως, πρέπει να συνεχίσεις, να κυνηγάς το tour. Μέτρια τα πήγα, αλλά αισθάνομαι καλά, οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι απογοητευμένη. Ούτε, βέβαια, και πολύ ευχαριστημένη».

Η Νέα Υόρκη, πάντως, ξυπνά αναμνήσεις από το 2021, όταν η Σάκκαρη έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του US Open. Πέντε χρόνια αργότερα, όμως, δεν θέλει να επιστρέφει σε εκείνη την πορεία. Το ζητούμενο είναι το τώρα.

«Σίγουρα ήταν ωραία τότε που έπαιξε ημιτελικά, αλλά έχουν περάσει αυτές οι στιγμές και απλά συγκεντρώνεσαι στο παρόν και στο τι πρέπει να κάνεις για να παίξεις καλύτερα αυτή τη σεζόν. Δε νομίζω ότι κάποιος έρχεται και έχει στο μυαλό τις αναμνήσεις του».

Έθεσε και τον στόχο της για το φινάλε της σεζόν: «Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη αν θα μπορούσα να κάνω κάποιες καλές πορείες σε μεγάλα τουρνουά, να πάω ημιτελικά, τελικό. Αυτός είναι ο στόχος μου».

«Δεν ξέρουν πώς αισθάνεται ένας αθλητής»

Η συζήτηση επιστρέφει στην Αθήνα, εκεί όπου η Σάκκαρη έζησε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας της. Η πορεία μέχρι τον τελικό ήταν μόνο ένα μέρος της εμπειρίας. Μετά τη διοργάνωση, ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο και για τα σχόλια που έκανε κατά την τελετή απονομής, απευθυνόμενη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η ίδια δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητα όσα ακούστηκαν: «Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη εβδομάδα και όλοι είχαν θετικά να πουν. Οι "κακοί" θα βρουν πάντα κάτι να πουν! Όλοι αυτοί που σχολίασαν αρνητικά, δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση, για να ξέρουν πώς αισθάνεται ένας αθλητής που έχει κάνει ο ίδιος και οι άνθρωποι γύρω του θυσίες. Το ότι μπόρεσα να παίξω μπροστά σε όλη μου την οικογένεια για πρώτη φορά και να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους έχοντάς τους εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό για εμένα ήταν πολύ πετυχημένο αυτό το τουρνουά. Όχι γιατί έφτασα στον τελικό, αλλά επειδή μπόρεσα να τους ευχαριστήσω με αυτόν τον τρόπο, παίζοντας μπροστά τους και λέγοντας αυτά τα λόγια».

Αυτό που θα ήθελε τώρα είναι η Αθήνα να αποκτήσει συνέχεια. Η Σάκκαρη βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής της διοργάνωσης, αλλά και την προοπτική ενός τουρνουά που θα φιλοξενεί μαζί άνδρες και γυναίκες.

«Όλοι από την WTA είχαν πολλά θετικά να πουν. Θα είναι κρίμα αν δεν ξαναγίνει και θα ήταν ωραίο να μπορούσε να γίνει ανδρών και γυναικών μαζί. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Όλα έγιναν γρήγορα και δεν είχαν χρόνο να το προετοιμάσουν με τα media, όμως τώρα μπορεί να εδραιωθεί και να έχει περισσότερο κόσμο του χρόνου. Tώρα το μέλλον του εξαρτάται από άλλους παράγοντες που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε».

«Από τα highlights της καριέρας μου»

Κι αν η διοργάνωση της Αθήνας είχε μία ξεχωριστή σημασία για τη Σάκκαρη, αυτή δεν είχε να κάνει μόνο με το αποτέλεσμα. Ήταν κυρίως η αίσθηση του να αγωνίζεται μπροστά στους δικούς της ανθρώπους και σε ένα κοινό που την υποστήριζε.

«Ήταν 100% ένα από τα highlights της καριέρας μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν αγχωτικό, αλλά ήταν ένα άγχος που ήθελα να ζήσω. Όταν έμπαινα, πάντως, στο γήπεδο μού έφευγε αυτό το άγχος, ήμουν τόσο χαρούμενη! Πιο πολύ ήταν το build-up πριν τον αγώνα, παρά οι δύο ώρες που ήμουν μέσα στο γήπεδο. Το συναίσθημα που είχα στο γήπεδο ήταν πάρα πολύ όμορφο και ξεχωριστό, λόγω του κόσμου. Είναι αυτό που είπα τότε, αγάπησα το τένις ακόμα περισσότερο».

Τώρα, όμως, δεν υπάρχει χρόνος για σκέψεις γύρω από το τι έγινε στην Αθήνα. Το US Open βρίσκεται μπροστά της και η πρώτη αποστολή είναι η Ρόμπιν Μοντγκόμερι, απέναντι στην οποία θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (1/9) στις 18:00.

«Είναι μια νέα παίκτρια, δυνατή, ψηλή, με καλό σερβίς. Θα αντιμετωπίσω όπως ένα ακόμα ματς. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αν κάνω αυτό που πρέπει θα δώσω στον εαυτό μου την καλύτερη ευκαιρία για να κερδίσει. Είμαι αισιόδοξη για το τουρνουά, αλλά δεν σκέφτομαι μακριά. Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι να περάσω τον πρώτο γύρο και μετά δεν ξέρω ούτε καν με ποια παίζω. Ξέρω πού έχω πέσει, προφανώς, διότι με τα social media δεν μπορείς να το αποφύγεις».