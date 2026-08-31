Super Ενισχυμένες Αποδόσεις* στη Λιβαδειά έως 4.35!

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε στις 19:30, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον και και στη Superbet, η δράση του ελληνικού πρωταθλήματος συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και ειδικές αγορές* για κάθε στιγμή των αναμετρήσεων.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση στην Τσεχία και θέλουν να μεταφέρουν το momentum τους και στη Super League.

Ο Τεττέη ξανά στο προσκήνιο

Μετά τα δύο γκολ απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, ο Ανδρέας Τεττέη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Η ταχύτητα, η δύναμη και η ικανότητά του να δημιουργεί τελικές καταστάσεις δίνουν στον Παναθηναϊκό ακόμη μία σημαντική επιθετική επιλογή.

Και στη Superbet, Τεττέη και Παναθηναϊκός συνδυάζονται σε μία Super Ενισχυμένη Απόδοση* που ξεχωρίζει:

Ανδρέας Τεττέη Over 1.5 σουτ στην εστία

Νίκη Παναθηναϊκού

Τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία από τον Έλληνα επιθετικό και νίκη του Τριφυλλιού, με την απόδοση να ανεβαίνει στο 4.35*.

Γκολ και ένταση στο 3.20*

Και η δεύτερη ενισχυμένη επιλογή ποντάρει σε ένα παιχνίδι με γκολ αλλά και δυνατές μονομαχίες:

Κάθε ομάδα Over 1.5 κάρτες

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός να βρουν δίχτυα και να δεχθούν τουλάχιστον δύο κάρτες ο καθένας, σε μία ακόμη Ενισχυμένη Απόδοση* για τη βραδιά.

Από την Ευρώπη... κατευθείαν στη μάχη της Super League

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση που ήθελε στην Ευρώπη. Τώρα χρειάζεται να αλλάξει αμέσως διακόπτη. Ο Λεβαδειακός περιμένει στην έδρα του και θέλει να μετατρέψει την αναμέτρηση σε μία από τις πρώτες μεγάλες δοκιμασίες των «πρασίνων» στο φετινό πρωτάθλημα.

Στη Superbet, το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές αγορές* σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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