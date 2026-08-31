Κύπελλο Ελλάδας: Οι μεταδόσεις της πρεμιέρας της League Phase

Επτά αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΪ και το ΣΚΑΪ Hybrid, από την Τρίτη 1 έως την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Με επτά αναμετρήσεις ανοίγει η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27. Οι πέντε αγώνες θα προβληθούν από την ελεύθερη συχνότητα του ΣΚΑΪ, ενώ δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν μέσω του ΣΚΑΪ Hybrid. Εν αναμονή βέβαια του Σπορ FM TV, το λανσάρισμα του οποίου αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η αρχή γίνεται την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου με το Βόλος – Καλαμάτα. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αγώνες και το πρόγραμμα της πρεμιέρας ολοκληρώνεται την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου με το Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος – Καλαμάτα, ΣΚΑΪ

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ, ΣΚΑΪ

17:30 Μαρκό – Κηφισιά, ΣΚΑΪ Hybrid

20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός, ΣΚΑΪ

20:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, ΣΚΑΪ Hybrid

22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, ΣΚΑΪ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου, ΣΚΑΪ

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