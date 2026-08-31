Γενναία δωρεά οργάνων στα Ιωάννινα: Πράξη ζωής από οικογένεια μετά από εγκεφαλικό θάνατο

Την γενναία απόφαση να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων του αγαπημένου της προσώπου πήρε μία οικογένεια στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου νοσηλευόμενης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, οι οικείοι της συναίνεσαν στη δωρεά οργάνων και ιστών, μετατρέποντας μια στιγμή βαθιάς απώλειας σε μια πολύτιμη προσφορά ζωής.

Η διαδικασία λήψης νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη συνεργασία εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η διοίκηση του ΠΓΝΙ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια της δότριας, ευχαριστώντας την για τη γενναία και βαθιά ανθρώπινη απόφασή της. Παράλληλα, συνεχάρη τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων, το προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου, του Αναισθησιολογικού Τμήματος και όλες τις χειρουργικές ομάδες που συνέβαλαν στην άρτια ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η νέα αυτή δωρεά οργάνων αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και ετοιμότητας του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, αλλά και τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως της ύψιστης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.



Πηγή: newsbomb.gr