Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός με «Ενισχυμένο» Bet Builder σε γκολ και κόρνερ

Η πρώτη εγχώρια αποστολή του Παναθηναϊκού έρχεται αμέσως μετά από μία εξαντλητική ευρωπαϊκή βραδιά και βρίσκει τους «πράσινους» στη Λιβαδειά απέναντι σε έναν αντίπαλο που επίσης ψάχνει αντίδραση.

Το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον και λόγω της εικόνας που έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες.



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Ο Λεβαδειακός προέρχεται από μία πολύ δύσκολη πρεμιέρα στην Τούμπα. Το τελικό 4-0 από τον ΠΑΟΚ ήταν βαρύ, αλλά αποτύπωσε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που παρουσίασε η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους, τόσο στη δημιουργία όσο και στην ανασταλτική συμπεριφορά. Για περίπου μισή ώρα κατάφερε να μείνει μέσα στο παιχνίδι, όμως από τη στιγμή που δέχθηκε το πρώτο γκολ έχασε τη συνοχή του και δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Η φετινή ομάδα είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που εντυπωσίασε την προηγούμενη σεζόν. Υπήρξαν σημαντικές αποχωρήσεις, άλλαξε η τεχνική ηγεσία και χρειάζεται χρόνο ώστε τα νέα πρόσωπα να αποκτήσουν αυτοματισμούς. Η επιστροφή στη Λιβαδειά, πάντως, δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες. Μπροστά στο κοινό του, ο Λεβαδειακός αναμένεται να προσπαθήσει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες και να παρουσιάσει πιο επιθετική εικόνα.



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Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός φτάνει στο παιχνίδι με σημαντική ψυχολογική ώθηση αλλά και μεγάλη καταπόνηση. Η πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, με τον Ντέσερς να σκοράρει δύο φορές και να στέλνει το «τριφύλλι» στη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Νίστρουπ έχει αλλάξει αισθητά αγωνιστική φιλοσοφία. Παίζει περισσότερο με την μπάλα, επιδιώκει μεγαλύτερη ένταση στο επιθετικό τρίτο και δημιουργεί αρκετές τελικές. Ταυτόχρονα, όμως, εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα συγκέντρωσης και αμυντικής συνέπειας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετά από τα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια δέχθηκε γκολ σε κρίσιμα σημεία, χάνοντας προβάδισμα ή έλεγχο που είχε ήδη αποκτήσει.

Στη Λιβαδειά θα έχει και τη σημαντική παρουσία περίπου 2.000 οπαδών του, ενώ για πρώτη φορά βρίσκονται στην αποστολή οι Λούζα και Κάνγκουα.

Με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται φέτος περισσότερο επιθετικός, αλλά όχι ακόμη σταθερός αμυντικά, και τον Λεβαδειακό να καλείται να απαντήσει μετά το βαρύ αποτέλεσμα της Τούμπας, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα παιχνίδι με ρυθμό, φάσεις και μεγαλύτερη παραγωγή από ό,τι ίσως δείχνει η πρώτη ανάγνωση του ζευγαριού.



*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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