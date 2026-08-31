Χανιά: Πήγε να επισκεφθεί τον γιο του στη φυλακή αλλά συνελήφθη και εκείνος – Τον πρόδωσε ο έλεγχος

Στη σύλληψη ενός 66χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά, ο οποίος προσήλθε στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να επισκεφθεί τον έγκλειστο γιο του.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, o 66χρονος είχε μαζί του μία νάιλον σακούλα με είδη ρουχισμού προς παράδοση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από σωφρονιστικούς υπαλλήλους εντοπίστηκαν σε δύο φόρμες γυμναστικής πέντε μακρόστενες συσκευασίες που περιείχαν σκόνη λευκού χρώματος, συνολικού βάρους περίπου 50 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Άμεσα ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, αστυνομικοί του οποίου μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα ουσία αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής σύστασή της.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Πηγή: newsbomb.gr