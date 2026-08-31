Η Ιουλία Καλλιμάνη ανέβασε στη σκηνή μικρή θαυμάστριά της, ήξερε όλους τους στίχους τραγουδιού της (vid)

Μία μικρή θαυμάστριά της ανέβασε στη σκηνή η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία τραγούδησε μαζί της γνωρίζοντας όλους τους στίχους τραγουδιού της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, στις 28 και 29 Αυγούστου στη Λεμεσό της Κύπρου. Ανάμεσα σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media με τις ερμηνείες της τραγουδίστριας, ξεχώρισε η στιγμή που μαζί με ένα μικρό κορίτσι είπαν το κομμάτι «Στα Καλύτερα που Έλκονται».



Η τραγουδίστρια φάνηκε να απολαμβάνει αυτή τη μουσική στιγμή, αφήνοντας σε πολλά σημεία τη μικρή να τραγουδήσει μόνη της, η οποία έδειχνε ιδιαίτερη άνετη μπροστά στους θεατές που την παρακολουθούσαν.



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Πηγή: protothema.gr