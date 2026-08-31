Άστον Βίλα – Άρσεναλ με «Ενίσχυση» στα σουτ του Τζόλη

Το πρώτο δείγμα των δύο ομάδων ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο. Η Άστον Βίλα κατέρρευσε στο Μπράιτον, ενώ η Άρσεναλ μπήκε στη νέα Premier League ακριβώς όπως αρμόζει στην πρωταθλήτρια.

Η ομάδα του Αρτέτα δεν άφησε περιθώρια στην Κόβεντρι, επικρατώντας 3-0 με Χάβερτς, Σάκα και Όντεγκααρντ να βρίσκουν δίχτυα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η παρουσία του Τζόλη. Με δύο ασίστ στο Community Shield και ακόμη μία πολύ γεμάτη εμφάνιση στην πρεμιέρα, ο Έλληνας διεθνής έχει κερδίσει άμεσα σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία των πρωταθλητών.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Άρσεναλ + Over 3.5 γκολ + Τζόλης Over 1.5 σουτ

Η Βίλα από την άλλη ψάχνει επειγόντως αντίδραση. Το 4-0 από την Μπράιτον αποκάλυψε μεγάλα προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία, με τέσσερα γκολ να έρχονται μέσα σε μόλις 23 λεπτά. Ο Έμερι διαθέτει πλέον περισσότερες επιλογές μετά τις τελευταίες μεταγραφές, αλλά η ομάδα του παραμένει σε μεταβατική περίοδο.

Η παράδοση στο Villa Park προειδοποιεί την Άρσεναλ ότι δεν πρόκειται για εύκολη αποστολή. Παρ' όλα αυτά, οι «Gunners» έχουν πετύχει 15 νίκες Premier League στη συγκεκριμένη έδρα, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο εκτός έδρας γήπεδο στη διοργάνωση.

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