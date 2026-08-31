Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα πτήσης, αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής, αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιούκασλ-Ηράκλειο Κρήτης, λόγω μεθυσμένου επιβάτη.





Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23.30 όταν ο 42χρονος Άγγλος επιβάτης, σε εμφανή κατάσταση μέθης, ξεκίνησε να προκαλεί φασαρία και να είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση.



Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: protothema.gr