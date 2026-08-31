Κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών σε επτά περιοχές της Αθήνας - Αύριο ξεκινά η εφαρμογή

Από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ξεκινά η χρήση φορητών καμερών από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Η απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία body cameras, δηλαδή μικρών καμερών που τοποθετούνται πάνω στη στολή των αστυνομικών.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 06:00 το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 06:00 της 8ης Σεπτεμβρίου 2026.

Σε ποιες περιοχές θα χρησιμοποιούνται

Οι κάμερες θα χρησιμοποιηθούν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων / ΟΠΚΕ – ΟΕΔ, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά συγκεκριμένες περιοχές που υπάγονται στα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων:

Εξάρχεια Άγιος Παντελεήμονας Κυψέλη Ομόνοια Ακρόπολη Κολωνός Σύνταγμα

Τι θα κάνουν οι κάμερες

Οι φορητές κάμερες θα χρησιμοποιούνται από τους αστυνομικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με στόχο την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων. Με απλά λόγια, οι αστυνομικοί θα μπορούν, όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να καταγράφουν περιστατικά που εξελίσσονται μπροστά τους.

Η χρήση τους εντάσσεται στο πλαίσιο που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 75/2020, το οποίο καθορίζει τους κανόνες για τη χρήση φορητών συστημάτων επιτήρησης από τις αστυνομικές αρχές.

Μια εβδομάδα εφαρμογής

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αρχικά το χρονικό διάστημα 1 έως 8 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτή την περίοδο οι αστυνομικές δυνάμεις θα χρησιμοποιούν τις κάμερες στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. να ενισχύσει τα μέσα που διαθέτουν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων και ελέγχων.

Έτσι, από την Τρίτη το πρωί, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που θα επιχειρούν στις συγκεκριμένες περιοχές θα διαθέτουν πάνω στη στολή τους φορητές κάμερες, καταγράφοντας όπου επιτρέπεται από το ισχύον πλαίσιο περιστατικά που σχετίζονται με την αστυνομική δράση.

Πηγή: newsbomb.gr