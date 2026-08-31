Φιλική νίκη του Ηρακλή επί του Άρη στο Παλέ - Με επτά απουσίες οι «κιτρινόμαυροι»

Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη σε φιλικό παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών στο Αλεξάνδρειο με 72-62, με τους «κιτρινόμαυρους» να αγωνίζονται χωρίς επτά παίκτες.

Αυτό ήταν το πρώτο φιλικό και για τις δύο ομάδες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν με επτά απουσίες, καθώς έλειπαν οι διεθνείς Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Ντιμιτρίεβιτς, Μπιρτς και οι τραυματίες Μοκόκα και Τανούλης, όπως επίσης και ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είναι με την Εθνική ομάδα.

Από την πλευρά του Ηρακλή, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό του δεξιού του χεριού, στο δεύτερο οκτάλεπτο -η αναμέτρηση έγινε σε τέσσερα οκτάλεπτα- και για προληπτικούς λόγους δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο του αγώνα.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 18 πόντους και ο Νόα Χόρκλερ με 15, ενώ για τον Άρη ο Ματ Μόργκαν είχε 19 πόντους και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ 15.

Επόμενο φιλικό του Ηρακλή είναι το προσεχές Σάββατο (05/09) κόντρα στη Μπασκίμι, κεκλεισμένων των θυρών στο Ιβανώφειο και την Κυριακή (06/09, 18:00), η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Λάρνακας, παρουσία κόσμου, σε μια αναμέτρηση που θα αποτελέσει τα “αποκαλυπτήρια” των “κυανόλευκων” μπροστά στο κοινό τους.

Όσον αφορά τον Άρη, τη Δευτέρα (6/9) υποδέχεται ξανά στο Παλέ τον Βίκο Ιωαννίνων στο κεκλεισμένων θυρών νέο φιλικό, όπου πλέον θα έχει και όλους τους διεθνείς.

Τα οκτάλεπτα: 12-18, 26-37, 46-59, 62-72

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Λουλουδιάδης, Δέλλας

ΑΡΗΣ (Ηλίας Καντζούρης): Μήτρου-Λονγκ 2, Robinson-Earl 15(1), Radanov 2, Χατζηλάμπρου 3(1), Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Jovic 9(1), Morgan 19(2), Liddell 8, Vrankovic 2.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Zoran Lukic): Lecque 6, Κουκ 1, Melvin 18(4), Styles 8(1), Horchler 15(2), Diarra 6(1), Hutson 5, Σλαφτσάκης 6, Σίλας 2, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 1, Σταυρακόπουλος 2, Κομνιανίδης.