«Ενισχυμένο» ελληνικό Do or die με την Ισπανία

Η Εθνική παίζει πλέον με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Ισπανία, σε μια αναμέτρηση που έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού για την προσπάθεια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα έφερε την Ελλάδα στο 3-4 και στην τελευταία θέση του ομίλου, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια για νέες απώλειες. Η Εθνική κυνηγούσε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, έφτασε ακόμη και στο -14 και η αντίδραση στο φινάλε δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει την κατάσταση.

Μέσα σε μια συνολικά προβληματική εμφάνιση, πάντως, Ντόρσεϊ και Καλάθης ήταν δύο από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Ο Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και αποτελεί μία από τις βασικές επιθετικές επιλογές της Ελλάδας. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η συνεισφορά του Καλάθη, ο οποίος είχε 17 πόντους και 8 ασίστ, αναλαμβάνοντας σημαντικό μέρος τόσο της δημιουργίας όσο και της οργάνωσης.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Ελλάδα + Ντόρσεϊ Over 16.5 πόντοι + Καλάθης Over 7.5 ασίστ

Απέναντί τους βρίσκεται μια Ισπανία που επίσης έρχεται από αρνητικό αποτέλεσμα. Η εντός έδρας ήττα με 95-89 από την Πορτογαλία αποκάλυψε σημαντικά προβλήματα, με τα 19 λάθη να αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της εμφάνισής της. Με ρεκόρ 5-2 εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη βαθμολογική θέση, όμως οι δύο διαδοχικές ήττες δείχνουν ότι μόνο άτρωτη δεν είναι.

Για την Ελλάδα το ζητούμενο είναι να βγάλει αντίδραση ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεται περισσότερο. Χωρίς τον Παπανικολάου, οι βασικοί χειριστές και σκόρερ καλούνται να αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Σε ένα παιχνίδι όπου η νίκη αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο η Ελλάδα θα χρειαστεί το σκοράρισμα του Ντόρσεϊ και τη δημιουργία του Καλάθη.



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