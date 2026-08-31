«Πληρώνει 500 χιλ. ευρώ για wild card στην Αδριατική Λίγκα η Μονακό»

Οι άνθρωποι της Μονακό δεν κάθονται με… σταυρωμένα τα χέρια και φέρεται να έχουν προσεγγίσει την Αδριατική Λίγκα για να συμμετάσχουν εκεί.

H Μονακό έμεινε οριστικά εκτός γαλλικού πρωταθλήματς, όμως οι ιθύνοντες της ομάδας στράφηκαν σε άλλη επιλογή. Όπως σημειώνει το Sport Klub οι Μονεγάσκοι έθεσαν σε εφαρμογή το Plan B.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σερβικού Μέσου, οι διοικούντες της Μονακό ήρθαν σε επαφή με την Αδριατική Λίγκα, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν εκεί για την ερχόμενη σεζόν. Μάλιστα, αναφέρεται στο δημοσίευμα πως οι άνθρωποι της ομάδας είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μισό εκατομμύριο ευρώ για μια wild card.

Οι πιθανότητες για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μικρές, αλλά όχι μηδαμινές. Το βασικότερο εμπόδιο εντοπίζεται στο γεγονός ότι η διοργάνωση διεξάγεται ήδη με 20 συλλόγους και η προσθήκη μιας 21ης ομάδας θα προκαλούσε σοβαρά οργανωτικά προβλήματα στον προγραμματισμό των αγώνων. Ωστόσο, το θέμα αυτό αναμένεται να συζητηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου στη γενική συνέλευση της λίγκας.

Βάσει του ισχύοντος κανονισμού, ο μέγιστος αριθμός ομάδων είναι 20. Ωστόσο, το παρελθόν έχει δείξει ότι στην Αδριατική Λίγκα όλα είναι πιθανά, ειδικά αν οι ιδιοκτήτριες ομάδες συμφωνήσουν ότι η προσθήκη της Μονακό αποτελεί μια αμοιβαία επωφελή ευκαιρία.