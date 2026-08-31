Προγνωστικά Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Φαβορί μαζί με τον κόσμο του

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα μελετημένα προγνωστικά για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Λεβαδειακός

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα ο Λεβαδειακός, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι Βοιωτοί πραγματοποίησαν κακή εμφάνιση και βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ανάλυση Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του UEFA Conference League, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Χράντεκ Κράλοβε στην παράταση. Τη λύση για τους «πράσινους» έδωσε ο Ντέσερς, ο οποίος ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι στο 120’.

Δείτε τα προγνωστικά Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός!

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