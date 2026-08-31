Γκρέι: «Θα χαρακτήριζα τον Τρινκιέρι προπονητή-θρύλο» (vid)

O ΡεϊΚουάν Γκρέι σε δηλώσεις του μετά το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αντρέα Τρινκιέρι, αποκαλώντας τον προποητή - θρύλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την προετοιμασία με την ομάδα: «Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας είναι σημαντικό που κερδίσαμε, καθώς και ο τρόπος που αγωνιστήκαμε τόσο σήμερα όσο και στα προηγούμενα παιχνίδια. Προφανώς ακόμα προσπαθούμε να κτίσουμε χημεία. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο»

Για το πως προσαρμόζεται στα “θέλω” του Αντρέα Τρινκιέρι: «Eίναι μία καινούρια ομάδα και για μένα παρότι ήμουν εδω. Η περίοδος προσαρμογής κυλάει με πολύ όμορφο τρόπο. Είναι σημαντικό ο τρόπος που μας προετοιμάζουν οι προπονητές μας.Ο Κοουτς Τρινκιέρι είναι πολύ έξυπνος, πολύ εποικοδομητικός και μας προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο. Θα τον χαρακτήριζα προπονητή legend και μόνο θετικά πράγματα μπορεί να μας δώσει»

Για το τι θέση θα παίζει στο παρκέ: «Eίμαι ένας αθλητικός παίκτης και ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, θα με δείτε περισσότερο με την μπάλα αλλά και σε όλα τα σημεία του γηπέδου».