Τρινκιέρι: «Θέλω να βγάλω Έλληνες παίκτες για τον ΠΑΟΚ, δώσαμε ευκαιρία σε νεαρούς» (vid)

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε μετά το νικηφόρο φιλικό του ΠΑΟΚ κόντρα στον Βίκο, κάνοντας ειδική μνεία στους νεαρούς παίκτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού…

Για την προετοιμασία στο Μέτσοβο: «Όταν ακούς Ελλάδα σκέφτεσαι ήλιο, παραλίες, νερό, μελτέμι και τώρα ήρθα εδώ και ήταν εκπληκτικό μέρος. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθαμε εδώ, δουλέψαμε καλά. Ακριβώς όπως τα περίμενα».

Για το φιλικό με τον Βίκο: «Σήμερα είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος και μετά αρχίσαμε να παίζουμε με έναν τρόπο που δεν είναι στόχος. Συνήθως αυτό που συμβαίνει στην προετοιμασία είναι σκαμπανεβάσματα».

Για τους νεαρούς παίκτες: «Ένας νεαρός παίκτης χρειάζεται ευκαιρία και μετά μερικoί θα αρπάξουν την ευκαιρία και μερικοί όχι. Είναι εδώ δουλεύουν με εμάς, μας βοηθούν πολύ. Κάνουν πολλές μ@@@ίες, αλλά είναι νεαροί. Μου αρέσει ο χαρακτήρας. Επιμένω να υπάρχει ακαδημία και πλάνο για τους νεαρούς παίκτες. Θα μου άρεσε να βγάλω Έλληνες παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Πώς θα παράξεις αν δεν δώσεις ευκαιρία; Τους δώσαμε την ευκαιρία, την πήραν».

Για την διανυκτέρευση του Μυστακίδη στο Μέτσοβο και το προπονητικό κέντρο: «Για το προπονητικό κέντρο είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Δεν έχω ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις τον Οκτώβριο. Νομίζω ότι είναι κάτι που αλλάζει το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Κάτι πολύ σημαντικό για να βελτιώσεις παίκτες. Ο κύριος Τέλης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Μας μίλησε 10 λεπτά, αλλά ήταν 10 λεπτά to the point. Δεν ζήτησε αποτελέσματα. Ζήτησε τα αποτελέσματα ως συνέπεια του πώς ζούμε, πώς εκπροσωπούμε τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι θέμα κουλτούρας. Ήταν ένα σημείο καμπής για εμάς».