Ελλάδα - Ισπανία: Στο 29% οι «γαλανόλευκες» νίκες της προϊστορίας - Οδηγίες προς τον κόσμο

Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία σήμερα (19:00) στο Telekom Center Athens για την 2η αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με την προϊστορία των αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων να μην είναι υπέρ της «γαλανόλευκης».

Ειδικότερα, Ελλάδα και Ισπανία έχουν αναμετρηθεί 48 φορές σε επίπεδο Ανδρών, είτε σε φιλικά είτε σε επίσημα παιχνίδια, με την ελληνική ομάδα να μετρά 14 νίκες και την ισπανική 34. Αναλυτικά όλοι οι αγώνες τους:

18/10/1951 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλεξάνδρεια) 47-49 20/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 53-59 23/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 57-58 02/05/1961 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 46-73 05/06/1965 Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 89-82 07/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Ελσίνκι) 95-99 13/08/1972 Φιλικό (Άουγκσμπουργκ) 82-88 02/10/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 74-86 09/06/1975 Ευρωμπάσκετ (Ριέκα) 63-89 26/08/1975 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγέρι) 74-80 23/05/1979 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη) 88-89 30/05/1981 Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα) 72-111 30/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 79-100 17/05/1984 Προολυμπιακό Τουρνουά (Λε Μαν) 89-90 08/07/1986 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαραγόσα) 86-87 27/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο Καλάμπρια) 101-98 05/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 89-106 13/09/1987 Μεσογειακοί Αγώνες (Λαττάκεια) 71-85 07/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 84-91 09/08/1990 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μπουένος Άιρες) 102-93 07/07/1991 Μεσογειακοί Αγώνες (Θεσσαλονίκη) 90-82 27/05/1992 Φιλικό / Τεργέστη) 94-95 28/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 76-75 30/06/1995 Ευρωμπάσκετ (OAKA) 66-64 14/06/1997 Μεσογειακοί Αγώνες (Μπάρι) 70-75 07/08/1998 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (OAKA) 69-62 05/06/1999 Φιλικό (Ουέλβα) 65-60 25/08/2000 Φιλικό (Βαγιαδολίδ) 70-76 15/08/2001 Φιλικό (Κάντιθ) 79-84 09/09/2001 Μεσογειακοί Αγώνες (Τίνιδα) 61-72 26/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι) 86-73 25/01/2003 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Λεόν) 91-94 16/08/2003 Φιλικό (Κάντιθ) 76-87 06/08/2004 Φιλικό (Μαδρίτη) 70-80 30/06/2005 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλμερία) 88-77 10/09/2005 Φιλικό (Μαδρίτη) 88-80 03/09/2006 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαϊτάμα) 47-70 07/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 58-76 15/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 77-82 10/08/2008 Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο) 66-81 19/09/2009 Ευρωμπάσκετ (Κατοβίτσε) 64-82 04/09/2010 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κωνσταντινούπολη) 72-80 12/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Λιουμπλιάνα) 79-75 15/09/2015 Ευρωμπάσκετ (Λιλ) 71-73 09/08/2022 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 86-70 11/08/2022 Φιλικό (Μαδρίτη) 80-87 30/07/2024 Ολυμπιακοί Αγώνες (Λιλ) 77-84 04/09/2025 Ευρωμπάσκετ (Λεμεσός) 90-86

Παράλληλα, η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση-ενημέρωση για τον φίλαθλο κόσμο που θα δώσει το «παρών» στο γήπεδο. Αναφέρει αναλυτικά:

«Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17.00, δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης και θα γίνει ταυτοπροσωπία κατά την είσοδο των φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν την επίσημη αγαπημένη, αλλά και να επισκεφθούν την γαλανόλευκη μπουτίκ και την Fan Zone.

Οι επίσημες μπουτίκ της Εθνικής Ομάδας θα βρίσκονται σε πέντε διαφορετικά σημεία στο γήπεδο:

στην είσοδο των VIP

στη Θύρα 25, στο Επίπεδο 4

στην Κεντρική Μπουτίκ, στο Επίπεδο 4

στο επάνω διάζωμα, μεταξύ των Θυρών 40 και 46

στο επάνω διάζωμα, μεταξύ των Θυρών 48 και 54

Αν θέλετε να πάρετε μαζί σας ένα κομμάτι της Εθνικής Ομάδας, μπορείτε να το κάνετε με μια επίσκεψη στις μπουτίκ, όπου μπορεί να βρείτε , περάστε από τις επίσημες μπουτίκ μας: Θα βρείτε αυθεντικές φανέλες και συλλεκτικά προϊόντα! Και φυσικά μπορείτε να αποκτήσετε τα προϊόντα με ένα «κλικ» από την άνεση του σπιτιού σας μέσα από το www.hellasBasketball.gr .

H Fan Zone και το Cosmote Telekom Multiverse θα σας περιμένουν στο επίπεδο 4 στη Θύρα 27. Η Cosmote Telekom σας προσκαλεί να ζήσετε μία μοναδική, fully interactive εμπειρία, όπου εσείς γίνεστε το κέντρο της μπασκετικής δράσης και όχι μόνο, με τον πρώτο φορητό διαδραστικό projector στην Ελλάδα.

Με 3D κάμερες που ανιχνεύουν με απόλυτη ακρίβεια κάθε σας κίνηση με την μπάλα και next-gen τεχνολογία που προβλέπει και ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο, ζείτε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία!».