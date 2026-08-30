Ακράτεια διαρκείας στο ΣΕΦ: Υπέγραψαν σύμβαση ύψους 7.000€ για χαρτιά υγείας!

Η διοίκηση του ΣΕΦ με υπογραφή της προέδρου Χριστίνας Τσιλιγκίρη προχώρησε εντός του 2025 στη σύναψη 8 συμβάσεων κάτω των 30 χιλιάδων ευρώ έκαστη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και τέσσερις ακόμη για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ενώ έκανε μία ακόμη το 2026 μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο στάδιο για χαρτιά υγείας…

Θεωρητικά, βάσει νόμου, ένας οργανισμός όταν έχει μία ανάγκη προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την κάλυψη της, εάν και εφόσον το κόστος υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Εάν το κόστος της υπηρεσίας ή του έργου ή της προμήθειας είναι μικρότερο του προαναφερθέντος ποσού, έχει δικαίωμα βάσει νόμου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση.

Η κατάτμηση συμβάσεων είναι η πρακτική κατά την οποία ενιαία προμήθεια,έργο ή υπηρεσία «διαιρείται» σε περισσότερες μικρότερες συμβάσεις, προκειμένου να παρακαμφθεί η διαγωνιστική διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού και να γίνει απευθείας ανάθεση, κάτι που φυσικά είναι παράνομο.

Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας, αφορά στις συμβάσεις που σύναψε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατά το έτος 2025 και αφορούν στην καθαριότητα της εγκατάστασης. Πρόκειται συνολικά για 12 συμβάσεις που αφορούν υλικά και υπηρεσίες καθαριότητας το ύψος των οποίων φτάνει τις 119.794 ευρώ (με τον ΦΠΑ τα 148.544,56 ευρώ).

Αλήθεια έχει ελεχθεί η διοίκηση για το κατά πόσο αυτές οι κατατμήσεις ήταν νόμιμες;

Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τις προαναφερθείσες συμβάσεις:

Στις 28-03-2025 το στάδιο με θέμα ανάθεση ποσού για 40% προμήθεια υλικών καθαριότητας, συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία Wise, συνολικής αξίας 6.451,61 πλέον 24% ΦΠΑ.

Στις 15-04-2025 η διοίκηση προχωρά στην σύναψη σύμβασης με την εταρεία ΑΝΕΠΕ Νικόλαος Ανδρεάκος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας συνολικής αξίας 4.032,25 πλέον 24% ΦΠΑ.

Στις 12-05-2025 η διοίκηση αποφάσισε την έγκριση αγοράς υλικών καθαριότητας για το έτος 2026, επίσης από την εταιρεία Wise ύψους 6.622,59 πλέον 24% ΦΠΑ.

Στις 15-04-2025 με υπογραφή της κυρίας Τσιλιγκίρη το στάδιο αναθέτει στην εταιρεία Wise προμήθεια υλικών καθαριότητας ύψους 4.049,23 πλέον 24% ΦΠΑ.

Επίσης στις 15-04-2025 το στάδιο συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία IFS Ipirotiki Facillity Services για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ύψους 640 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ.

Στις 13-5-25 το ΣΕΦ ανέθεσε στην Μυοκτονική την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έναντι 400 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ.

Στις 12-06-2025 στη διαύγεια εμφανίζεται ακόμη μία σύμβαση επίσης με την Μυοκτονική ύψους 200 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ, για υπηρεσίες καθαριότητας.

Λίγες μέρες αργότερα στις 27-06-2025 το ΣΕΦ συνάπτει ετήσια σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας στην Μυοκτονική για την καθαριότητα των χώρων του ΣΕΦ ύψους 21.600 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ.

Και εδώ αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ροή των συμβάσεων καθότι στις 14-07-2025 η πρόεδρος του ΣΕΦ υπογράφει με την εταιρεία IFS Ipirotiki Facillity Services, σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην αρένα του ΣΕΦ συνολικής αξίας 30.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ.

Στις 31-07-2025 το στάδιο συνάπτει ξανά σύμβαση με την Μυοκτονική για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ιατρείο του σταδίου, συνολικής αξίας 10.800 πλέον 24% ΦΠΑ.

Στις 03-11-2025 εμφανίζεται στη Διαύγεια νέα ανάθεση για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην αρένα και λοιπούς χώρους του ΣΕΦ ύψους 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με την Μυοκτονική, η οποία ήδη είχε αναλάβει την καθαριότητα του σταδίου…

Στις 05-12-2025 η εταιρεία Pest Pro αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΣΕΦ συνολικής αξίας 30.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ.

Για το τέλος, ως κερασάκι στην τούρτα των συμβάσεων καθαριότητας κρατάμε τη σύμβαση που υπέγραψε η διοίκηση στις 12-05-2026. Στη σύμβαση αυτή, με υπογραφή της Χριστίνας Τσιλιγκίρη το στάδιο αναθέτει την προμήθεια χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων και πετσετών στην εταιρεία ΑΝΕΠΕ Νικόλαος Ανδρεάκος έναντι του ποσού των 7.008,87 πλέον 24% ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε σε περίοδο που η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο στάδιο και ενώ ήταν γνωστό ότι θα ξεκινήσουν εργασίες…