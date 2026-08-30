Χαλκιδική: Διασώστες επανέφεραν άνδρα με ΚΑΡΠΑ σε πανηγύρι

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Αγίου Μάμα, στη διάρκεια του οποίου καθοριστική ήταν η επέμβαση μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι διασώστες αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση ενός ανθρώπου.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνεχάρη και ευχαρίστησε δημόσια τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής για την επέμβασή τους, επισημαίνοντας την σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων διασωστών σε διοργανώσεις με μεγάλη προσέλευση κόσμου.

«Σήμερα, χάρη σε αυτούς, ένας άνθρωπος είναι κοντά στους δικούς του. Και αυτό τα λέει όλα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Πηγή: newsbomb.gr