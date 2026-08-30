Σενεγάλη: Η εμφάνιση Μπάντιο-Εντιάι κόντρα στην Ανγκόλα (vid)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη της Σενεγάλης κόντρα στην Ανγκόλα και τις πολύ καλές εμφανίσεις των Μπράνκου Μπάντιο και Εμπαγιέ Εντιαγέ.

Η Σενεγάλη επικράτησε της Ανγκόλας με 84-82 για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundobasket με τον Μπράνκου Μπάντιο να είναι ασταμάτητος και κορυφαίος του παιχνιδιού.

Ο νυν άσος του Παναθηναϊκού έτυχε 24 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/6 βολές, ενώ έδωσε 7 ασίστ, πήρε 4 ριμπάουντ, κι έκανε 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 33 λεπτά, σημειώνοντας παράλληλα και το νικητήριο σουτ της αναμέτρησης.

Ο δε νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι είχε και αυτός καλή παρουσία. Πέτυχε 11 πόντους με 4/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/5 βολές, πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε 29:40.

Δείτε εδώ το καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης: