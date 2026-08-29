Πλήγμα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Σταματάει τη διαιτησία ο Ράντοβιτς!

Ο σπουδαίος Κροάτης διαιτητής που μεγαλούργησε στα ευρωπαϊκά γήπεδα και στιγμάτισε με την παρουσία του την Ευρωλίγκα αποσύρεται από την ενεργό δράση αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή του SDNA «Magic Euroleague», ο Σρέτεν Ράντοβιτς βάζει τέλος στην πολυετή παρουσία του ως ενεργός διαιτητής στην Euroleague, με το όνομά του να μην βρίσκεται στις λίστες των ενεργών διαιτητών για τη νέα σεζόν.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή ο Ράντοβιτς, εξακολουθεί να έχει ρόλο στην ομάδα των διαιτητών της διοργάνωσης, καθώς έχει εκλεγεί από τους συναδέλφους του ως επικεφαλής του σχετικού οργάνου τους.

Αυτές τις μέρες, μάλιστα διεξάγεται το σεμινάριο διαιτητών στην Πολωνία και εκεί αναμένεται να υπάρξει πληρέστερη εικόνα, αναφορικά με τις αλλαγές στην σύνθεση των διαιτητών για τη νέα σεζόν στην Euroleague.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, ωστόσο ο Ράντοβιτς δεν λογίζεται πλέον ως ενεργός διαιτητής, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που στιγμάτισε με την παρουσία του την Ευρωλίγκα.

