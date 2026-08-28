Άνετα με 100άρα την Ισλανδία η Σερβία

Η Σερβία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ισλανδία, επικράτησε με 102-73 και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο του Κατάρ. Σούπερ δίδυμο Τανάσκοβιτς (21π.) - Γιόβιτς (21π.)

Η Σερβία επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί κόντρα στην Ισλανδία και επικράτησε με 102-73 στο πρώτο παιχνίδι της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς με τη νίκη αυτή έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Μundobasket, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-2, την ώρα που η Ισλανδία έπεσε στο 3-4.

Για τους νικητές το δίδυμο Γιόβιτς (21π.) - Τανάσκοβιτς (21π.) κυριάρχησε, με τον Γκούντουριτς να προσθέτει 17 πόντους με 6 ασίστ. Διψήφιος και ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, γέμισε την στατιστική του ο Νίκολα Γιόκιτς (6π. 13ρ. 6σ.).

Από την άλλη πλευρά ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου, Έλβαρ Φρίντρικσον ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 5 ασίστ, με τον Χέρμανσον να συμπληρώνει 18 πόντους.