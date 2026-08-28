Με σούπερ Όσμαν διέλυσε την Λιθουανία η αήττητη Τουρκία

Η Τουρκία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην - ελλειπή - Λιθουανία, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να επικρατεί εύκολα με 94-66. Κορυφαίος ο Τζέντι Όσμαν με 22 πόντους.

Ανώτερη καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης ήταν η Τουρκία, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να επικρατεί της Λιθουανίας με 94-66 στο πρώτο παιχνίδι της Β' φάσης των «παραθύρων».

Η Τουρκία συνεχίζει αήττητη την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου (7-0 ρεκόρ), με την Λιθουνία των απουσιών να πέφτει στο 3-4.

Για τους νικητές ο Τζέντι Όσμαν ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους (7/10σ.) και 6 ριμπάουντ με τον Γιούρτσεβεν να προσθέτει 17 πόντους. Διψήφιος και ο Χαζέρ με 10 πόντους και 6 ασίστ.

Από την άλλη πλευρλα ο Ολισεβίτσιους ήταν πρώτος σκόρερ με 11 πόντους, με τους Γκοκέλα και Μαρτσουλιόνις να προσθέτουν από 10 πόντους έκαστος.