Μυστηριώδες αντικείμενο σε φωτογραφία της Σελήνης από τη NASA πυροδοτεί θεωρίες για εξωγήινη ζωή

«Αυτή είναι 100% απόδειξη ότι οι εξωγήινοι παρακολουθούσαν τους ανθρώπους πριν ακόμα πατήσουμε το πόδι μας στη Σελήνη», έγραψε ο ιστότοπος «UFO Sightings Daily»

Μια εικόνα της επιφάνειας της Σελήνης έχει πυροδοτήσει θεωρίες για εξωγήινη ζωή.

Ο Lunar Orbiter 3 της NASA τράβηξε τη φωτογραφία το 1967, καθώς ο οργανισμός ετοιμαζόταν να στείλει ανθρώπους εκεί για πρώτη φορά.Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, ο ερευνητής UFO Scott Waring ισχυρίστηκε ότι η φωτογραφία αποτύπωσε κάτι πολύ πιο εκπληκτικό από το σεληνιακό τοπίο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πιστεύει ότι ένα επιμήκες σχηματισμό στην εικόνα είναι ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο που αιωρείται πάνω από την επιφάνεια, με μήκος που φτάνει τα εκπληκτικά 3,4 μίλια από άκρη σε άκρη. Ο Waring κατέληξε σε αυτή την εκτίμηση συγκρίνοντας το σχηματισμό με τον κρατήρα Theophilus, χρησιμοποιώντας ως βάση τη διάμετρο του κρατήρα των 68 μιλίων και υπολογίζοντας ότι το υποτιθέμενο σκάφος έχει μήκος το ένα εικοστό αυτού.

Για τον ίδιο, η φωτογραφία φέρει μια ανατριχιαστική συνέπεια: ότι η ανθρωπότητα παρακολουθούνταν πριν ακόμη οι αστροναύτες πατήσουν το πόδι τους στη Σελήνη.

«Αυτή είναι 100% απόδειξη ότι οι εξωγήινοι παρακολουθούσαν τους ανθρώπους πριν ακόμα πατήσουμε το πόδι μας στη Σελήνη», έγραψε στον ιστότοπό του «UFO Sightings Daily».

Προέβαλε μάλιστα την άποψη ότι το τεράστιο σκάφος θα θεωρούνταν «μικρό διαστημικό σκάφος» από τους υποτιθέμενους επιβάτες του. Ωστόσο, ο Waring δεν παρέχει καμία ανεξάρτητη απόδειξη ότι το σχηματισμό αυτό είναι διαστημόπλοιο, ενώ ούτε το μέγεθος που ισχυρίζεται ούτε η υποτιθέμενη εξωγήινη προέλευσή του έχουν επιβεβαιωθεί.

Πηγή: newsbomb.gr