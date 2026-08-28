Προπόνηση υπό το βλέμμα του Μουράτογλου ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Στέφανος Tσιτσιπάς ξεκίνησε την προετοιμασία του στις εγκαταστάσεις του US Open και είχε μαζί του... καινούργια παρέα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Πέρα από τον Τομά Περίν, στο court του Grandstand ήταν και ο Πατρίκ Μουράτογλου, που θα βρεθεί στο πλευρό του Στέφανου για πρώτη φορά μετά την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη συνεργασία τους.

Ο Γάλλος κόουτς, θυμίζουμε, μπορεί να μην ταξίδευε με τον Στεφ, όμως ήταν στο προπονητικό τιμ του Έλληνα τενίστα και είχε καθημερινή επαφή με τον Περίν.

Τα πράγματα, βέβαια, δεν θα είναι καθόλου εύκολα για τον Τσιτσιπά στη Νέα Υόρκη, καθώς θα αναμετρηθεί τη Δευτέρα (31/8) στον πρώτο γύρο με τον φορμαρισμένο Αρτούρ Φις, τον οποίο δεν έχει νικήσει ποτέ...

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προπονήθηκε σήμερα με τον Σεμπαστιάν Μπάες και το SDNA ήταν εκεί...