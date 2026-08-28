Nευρίασε με δημοσιογράφο ο Σπανούλης: «Αυτή είναι μια κακή ερώτηση» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης νευρίασε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, απαντώντας στον δημοσιογράφο πως είναι μια... κακή ερώτηση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός νευρίασε με ερώτηση δημοσιογράφου κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης της Εθνικής με την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος που βρέθηκε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου απευθύνθηκε με ερώτηση του στον Ντίνο Μήτογλου για την επίδοση του στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Εκεί παρενέβη ο Βασίλης Σπανούλης απαντώντας «Τι ερώτηση είναι αυτή; ποιος ασχολείται με τους πόντους; Αυτή είναι πολύ κακή ερώτηση».