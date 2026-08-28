Nευρίασε με δημοσιογράφο ο Σπανούλης: «Αυτή είναι μια κακή ερώτηση» (vid)

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός νευρίασε με ερώτηση δημοσιογράφου κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης της Εθνικής με την Ουκρανία.
Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος που βρέθηκε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου απευθύνθηκε με ερώτηση του στον Ντίνο Μήτογλου για την επίδοση του στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Εκεί παρενέβη ο Βασίλης Σπανούλης απαντώντας «Τι ερώτηση είναι αυτή; ποιος ασχολείται με τους πόντους; Αυτή είναι πολύ κακή ερώτηση».
Vassilis Spanoulis was not happy with a question about points and individual performances following Greece’s loss to Ukraine. 😐 pic.twitter.com/8nuTETlkqP— Basketball Sphere (@BSphere_) August 28, 2026