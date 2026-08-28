Μαγευτικές εικόνες από την Πανσέληνο του Αυγούστου - Εντυπωσίασε το φαινόμενο της μερικής έκλειψης

Ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων χαρίζει σήμερα Παρασκευή 28/8 η Πανσέληνος του Αυγούστου, ή αλλιώς «φεγγάρι του Οξύρρυγχου».

Στις 00:18 ώρα Ελλάδας η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη, ενώ εικόνες από τη μερική έκλειψη Σελήνης έχουν κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Η έκλειψη ήταν ορατή από την Ελλάδα, όμως η παρατήρηση ήταν περιορισμένη, καθώς η Σελήνη βρισκόταν πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα και έδυσε πριν ολοκληρωθεί το φαινόμενο.

Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, το μέγεθος της έκλειψης ανέρχεται σε 0,8627, ενώ η συνολική διάρκεια του φαινομένου είναι 2 ώρες, 30 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα.

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, όπως κάθε χρόνο, ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία.

Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του Οξύρρυγχου

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος έλαβε την ονομασία «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ιθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, γνωστό και ως Μουρούνα.

Η πρώτη καταγραφή της ονομασίας έγινε από το «Old Farmer’s Almanac» τη δεκαετία του 1930, το οποίο τεκμηρίωσε τα ονόματα που έδιναν οι ιθαγενείς Αμερικανοί σε κάθε πανσέληνο του έτους.

Κατά την περίοδο αυτή του καλοκαιριού, η αλιεία του οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain ήταν στο αποκορύφωμά της, καθιστώντας το ψάρι πολύτιμη τροφή για τις τοπικές κοινότητες.

Πηγή: cnn.gr