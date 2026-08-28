Η Ουκρανία ήταν και στα 40 λεπτά πιο σοβαρή, πειθαρχημένη και με πιο ισορροπημένο και ποιοτικό ρόστερ επικράτησε της Ελλάδος (82-76) που ήταν σκέτη απογοήτευση. Το Παγκόσμιο απομακρύνθηκε κι άλλο.

Καταδικατική ήττα για την Εθνική στην Ρίγα. Στο γήπεδο που πριν ένα χρόνο η Ελλάδα πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket , εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων για ακόμα μια φορά και ηττήθηκε από την Ουκρανία με 82-76 στο πρώτο παιχνίδι της Β' φάσης των «παραθύρων».

Πλέο βαθμολογικά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αναζητά ένα θαύμα, καθώς έπεσε στο 3-4 και μόνο με 5/5 μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση στο Παγκόσμιο. Από την άλλη πλευρά το σύνολο του Μπαγκάτσκις ανέβηκε στο 5-2 και πέρασε στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας ισχυρό προβάδισμα για πρόκριση στο Mundobasket.

Οι Ουκρανοί παρουσιάστηκαν από την αρχή ως το φινάλε σοβαροί, είχαν καθ' 'ολη την διάρκεια τα ηνία του σκορ, με τον Κόβλιαρ (18π. 6ρ. 4ασ.) να κάνει την μεγαλύτερη ζημιά στην «γαλανόλευκη». Πολύ καλή εμφάνιση του νυν παίκτη της Ρεάλ Μαξ Σούλγκα (14π. 4ρ. 4ασ.), διψήφιος και ο Μίχαλιουκ με 13 πόντους 6 ριμπάουντ.

Για την Ελλάδα ο Νικ Καλάθης ήταν από τους λίγους που ξεχώρισαν, με τον παίκτη του ΠΑΟΚ να κάνει την διαφορά με 17 πόντους και 8 ασίστ. Διψήψιος, αλλά άστοχος ο Ντόρσεϊ (16π. 4/10σ.), κέρδισε μάχες ο Μήτογλου (13π. 6ρ.).

Με ενέργεια και ρυθμό το ξεκίνημα της Εθνικής, «χτύπησε» την κακή μας άμυνα η Ουκρανία

Mε τον Νετζήπογλου στο αρχικό σχήμα επέλεξε να ξεκινήσει ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Ντόρσεϊ να ανοίγει το σκορ και τον Μίχαλιουκ να απαντά με 3/3β. (3-2). Oι παίκτες της Εθνικής θέλησαν να οδηγήσουν σε υψηλό τέμπο το ματς, ο Καλάθης βρήκε σκορ από τα 6.75μ. (3-5 στο 2’), την ώρα που οι Ουκρανοί απάντησαν με γρήγορο 5-0. Ο Μήτογλου με την είσοδο του έδωσε σκορ (5 σερί πόντους για το 11-12), ωστόσο οι – τυπικά – γηπεδούχοι είχαν βρει ρυθμό επιθετικά για το 15-12 στο 5’. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε χωρίς σκορ για περίπου 2’ με τους Ουκρανούς να παίρνουν για πρώτη φορά στο παιχνίδι αέρα 8π. (22-14 στο 8’). Λαρεντζάκης και Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσαν λύσεις και ενέργεια επιθετικά, με την Ελλάδα να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο -5 (24-19), την ώρα που οι διεθνείς έπρεπε να βελτιώσουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι τους.

Ισορρόπησε με Καλάθη το ματς η Εθνική, διατήρησε το προβάδισμα της η Ουκρανία

Μήτογλου και Μίχαλιουκ διαμόρφωσαν το 26-21 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την επίθεση της Εθνικής να διακρίνεται από νευρικότητα και κακές επιλογές. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χρεώθηκε νωρίς με τρία φάουλ, με τον Καραγιαννίδη να επιστρατεύεται, την ώρα που η Ουκρανία διατηρούσε με άνεση τα ηνία στο σκορ (+5, 28-23 στο 14’). Οι διεθνείς είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, με τους Τολιόπουλο και Καλάθη να φέρνουν το παιχνίδι στα ίσα (28-28 στο 16’). Ο Κόβλιαρ με τρίποντο ξεκόλλησε την ομάδα του από τους 28π. με τον Παπανικολάου να απαντά με το ίδιο νόμισμα (31-31 στο 17’). Σε σχέση με τα πρώτα 13’ η Ελλάδα είχε ισορροπήσει το παιχνίδι, με τον Καλάθη να βάζει μπροστά την Εθνική μετά από ώρα (36-37 στο 18’). Το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε την Εθνική στο -3 (40-37) με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να έχουν βελτιώσει την εικόνα, ωστόσο το ματς απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Έβαλαν όλα τα μεγάλα σουτ οι Ουκρανοί, έμεινε κοντά η Ελλάδα

Mε τρίποντο του Κόβλιακ μπήκε η Ουκρανία στο δεύτερο μέρος (43-37), με τον Καλάθη να μειώνει σε 43-39. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρήκε σκορ από το ζωγραφιστό (43-41), με τον ψηλό του Άρη να ισοφαρίζει (43-43 στο 22’), την ώρα που η Εθνική είχε ανεβάσει την ένταση της και στις δυο πλευρές του παρκέ. Σούλγκα και Κόβλιακ έτρεξαν ένα γρήγορο 5-0 για το 48-43 στο 24’, με τον Ντόρσεϊ να απαντά άμεσα ισοφαρίζοντας σε 48-48 στο 26’. Ο Τκατσένκο με δυο συνεχόμενα τρίποντα έστειλε ξανά την διαφορά στο +6 (53-48) για την Ουκρανία , με τον Βασίλη Σπανούλη να καλεί άρον-άρον τάιμ άουτ. Ο Καλάθης έδωσε ξανά λύση από μακριά (54-51 στο 27’), την ώρα που οι παίκτες του Μπαγκάτσκις είχαν βρει ρυθμό από τα 6.75μ. (57-51). Η Ουκρανία ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, ο Μίχαλιουκ με ένα «κρεμασμένο» τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +8 (62-54 στο 29’), με την Ελλάδα να απαντά γρήγορα με σερί 5-0 για το 62-59. Ο Κόβλιακ με 2/2β. διαμόρφωσε το 64-59 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, με την «γαλανόλευκη» να σπαταλά πολλές ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ.

Ανώτερη η Ουκρανία, καταδικαστική ήττα για την Ελλάδα και το Παγκόσμιο απομακρύνεται

Με τρίποντο του Βοιναλόβιτς μπήκε η Ουκρανία στο τελευταίο δεκάλεπτο (67-59), με τον ίδιο παίκτη να εκτοξεύει την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 70-59 στο 32’). Ο Παπανικολάου ξεκόλλησε την Εθνική από του 59π., με τον Καλαϊτζάκη να μειώνει εκ νέου στο -7 (70-63 στο 33’), την ώρα που οι Ουκρανοί είχαν ευστοχήσει σε όλα τα μεγάλα σουτ (72-63 στο 34’). Ο Σούλγκα με νέο τρίποντο έστειλε την διαφορά στους +12 (75-63 στο 35’), με τους παίκτες Μπαγκάτσκις να κάνουν ότι θέλουν στο παρκέ. Πλέον η Εθνική αναζητούσε ένα θαύμα στα τελευταία 3’, με τον Τολιόπουλο να μειώνει στο -11 στο 37’ (80-69). Ο Καλάθης μείωσε με τρίποντο στο -6 (80-74 στο 39’), με τους διεθνείς να βγάζουν μια καλή άμυνα, μένοντας ζωντανή στο φινάλε. Ο Καλάθης πήρε βιαστικό σουτ, με τον Μήτογλου να οδηγείται στις βολές 30’’ πριν το φινάλε. Ο Έλληνας ψηλός μείωσε με 2/2β. (80-76), με τον Κόβλιακ να διαμορφώνει το 82-76 το τελικό 82-76, ένα αποτέλεσμα καταδικαστικό για την Εθνική όσον αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-37, 64-59, 82-76.

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