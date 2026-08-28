Νεπάλ: Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε τις πλημμύρες

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν τις στιγμές μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, ένα φαινόμενο που φαίνεται να συνδέεται με εκτεταμένες πλημμύρες σε περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Στο βίντεο διακρίνεται το τοπίο αμέσως μετά την κατάρρευση, ενώ, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εικόνα μίας απότομης, γυμνής πλαγιάς. Το συγκεκριμένο σημείο ήταν καλυμμένο με πάγο, σύμφωνα με προηγούμενες δορυφορικές εικόνες.

Τουλάχιστον 567 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.924 παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ, 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως βοήθεια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με ανάλυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πολλοί επιζώντες έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί από τον στρατό. Παιδιά που απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους, φιλοξενούνται στα κέντρα, ενώ, οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και την επανένωση εκείνων με τους συγγενείς τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η UNICEF ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, 18 σχολεία έχουν καταστραφεί και ακόμη 20 έχουν υποστεί ζημιές.

Τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή και βρίσκονται σε «μεγάλη ανάγκη» βοήθειας, σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.

Στην περιοχή Νουακότ, μία από τις πληγείσες περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στην πρωτεύουσα Κατμαντού, ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν μέσα σε μερικά λεπτά. Σήμερα, το τοπίο είναι καλυμμένο με παχύ στρώμα λάσπης και φερτών υλικών.

Με τα σπίτια τους κατεστραμμένα, πολλοί κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί σε μικρά καταστήματα και υπαίθρια σημεία κατά μήκος των δρόμων, αναζητώντας καταφύγιο και βοήθεια.

Σε σχολείο της Νουακότ, το οποίο έχει μετατραπεί προσωρινά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μοίρασαν ηλιακούς συλλέκτες, ρούχα και είδη προσωπικής υγιεινής.

Footage appears to show the moments after a glacier collapsed in the Himalayas, triggering floods in Nepal and Tibet. A bare cliff face is visible at a location that was covered by ice in previous satellite images. pic.twitter.com/YNNXGXHkIf — Sky News (@SkyNews) August 28, 2026

Συνολικά 14.829 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν κινητοποιηθεί για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στις προσπάθειες χρησιμοποιούνται και drones, προκειμένου να εντοπιστούν επιζώντες σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο Μαϊθάλι Μπάρακ, ένα στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στη Νουακότ που έχει μετατραπεί σε προσωρινό καταυλισμό και χώρο φιλοξενίας· ελικόπτερα μεταφέρουν συνεχώς ανθρώπους και προμήθειες, ενώ, συγγενείς συγκεντρώνονται έξω από το κέντρο, περιμένοντας να δουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα φτάσουν με κάποιο από τα αεροσκάφη.

Μεταξύ των ανθρώπων που έχουν λάβει ιατρική φροντίδα, βρίσκονται κάτοικοι της περιοχής, τουρίστες και Κινέζοι εργαζόμενοι που διασώθηκαν από τις πλημμυρισμένες ζώνες. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι ασθενείς μεταφέρονται αεροπορικώς σε κοντινά νοσοκομεία.

Στο κέντρο φιλοξενούνται και παιδιά που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους, ενώ οι εργαζόμενοι προσπαθούν να εντοπίσουν τους συγγενείς τους.

Ωστόσο, το κέντρο έχει μετατραπεί παράλληλα και σε χώρο πένθους. Οι σοροί που ανασύρονται από τις πλημμυρισμένες περιοχές, τοποθετούνται πίσω από πορτοκαλί και πράσινα καλύμματα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Πηγή: newsbomb.gr